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"موسم حائل 2019" يُطلق سباق الدرّاجات الجبلية

على مدى 4 أيام بمشاركة 150 درّاجاً من مختلف دول العالم

ينظّم موسم حائل، الأربعاء المقبل، لمدة 4 أيام منافسات سباق الدرّاجات الجبلية وسط سلسلة جبال أجا، وذلك ضمن فعاليات موسم حائل 2019م، بمشاركة 150 درّاجاً من مختلف دول العالم بهدف استقطاب الزوّار للموسم.

وأوضح مدير المركز الإعلامي في موسم حائل صالح العنزي؛ أن سباق الدرّاجات الجبلية سيُقام على مدى أربعة أيام، وسيكون على مسافة 300 كم موزعة على أربع مراحل منها 2.5 كيلو على مرتفعات، حيث تنطلق المرحلة الأولى من فندق الملينيوم بحائل حتى معسكر التخييم بمسافة 97.50 كيلو متر؛ منها 840 متراً "مرتفعات"، والمرحلة الثانية مسافتها 87 كيلو متراً منها 1.300 كيلو "مرتفعات"، بينما المرحلة الثالثة تبلغ مسافتها 100 كيلو متر منها 800 متر "مرتفعات"، أما المرحلة الرابعة فستكون بمسافة 60 كيلو متراً، مشيراً إلى أن المتسابقين يتعيّن عليهم اجتياز عديد من الكثبان الرملية والجبال والأودية في أثناء السباق.

وأشار العنزي؛ إلى أن موسم حائل وفّر عدداً من الاستراحات والمخيمات التي خُصصت للمتسابقين وسط الجبال، حيث يقيمون ليلة واحدة في المخيمات المجهّزة بأفضل وسائل الراحة مع التغطية الشاملة لجميع الخدمات من طعام ومشروبات، إلى جانب الخدمات التأمينية طوال فترة السباق وفي أثناء التخييم، إضافة إلى خدمات طبية وعلاج طبيعي، وكذلك توفير طائرة هليكوبتر جاهزة للطوارئ.

موسم حائل 2019

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موسم حائل 2019" يُطلق سباق الدرّاجات الجبلية
سبق

ينظّم موسم حائل، الأربعاء المقبل، لمدة 4 أيام منافسات سباق الدرّاجات الجبلية وسط سلسلة جبال أجا، وذلك ضمن فعاليات موسم حائل 2019م، بمشاركة 150 درّاجاً من مختلف دول العالم بهدف استقطاب الزوّار للموسم.

وأوضح مدير المركز الإعلامي في موسم حائل صالح العنزي؛ أن سباق الدرّاجات الجبلية سيُقام على مدى أربعة أيام، وسيكون على مسافة 300 كم موزعة على أربع مراحل منها 2.5 كيلو على مرتفعات، حيث تنطلق المرحلة الأولى من فندق الملينيوم بحائل حتى معسكر التخييم بمسافة 97.50 كيلو متر؛ منها 840 متراً "مرتفعات"، والمرحلة الثانية مسافتها 87 كيلو متراً منها 1.300 كيلو "مرتفعات"، بينما المرحلة الثالثة تبلغ مسافتها 100 كيلو متر منها 800 متر "مرتفعات"، أما المرحلة الرابعة فستكون بمسافة 60 كيلو متراً، مشيراً إلى أن المتسابقين يتعيّن عليهم اجتياز عديد من الكثبان الرملية والجبال والأودية في أثناء السباق.

وأشار العنزي؛ إلى أن موسم حائل وفّر عدداً من الاستراحات والمخيمات التي خُصصت للمتسابقين وسط الجبال، حيث يقيمون ليلة واحدة في المخيمات المجهّزة بأفضل وسائل الراحة مع التغطية الشاملة لجميع الخدمات من طعام ومشروبات، إلى جانب الخدمات التأمينية طوال فترة السباق وفي أثناء التخييم، إضافة إلى خدمات طبية وعلاج طبيعي، وكذلك توفير طائرة هليكوبتر جاهزة للطوارئ.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
11:08 AM

"موسم حائل 2019" يُطلق سباق الدرّاجات الجبلية

على مدى 4 أيام بمشاركة 150 درّاجاً من مختلف دول العالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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ينظّم موسم حائل، الأربعاء المقبل، لمدة 4 أيام منافسات سباق الدرّاجات الجبلية وسط سلسلة جبال أجا، وذلك ضمن فعاليات موسم حائل 2019م، بمشاركة 150 درّاجاً من مختلف دول العالم بهدف استقطاب الزوّار للموسم.

وأوضح مدير المركز الإعلامي في موسم حائل صالح العنزي؛ أن سباق الدرّاجات الجبلية سيُقام على مدى أربعة أيام، وسيكون على مسافة 300 كم موزعة على أربع مراحل منها 2.5 كيلو على مرتفعات، حيث تنطلق المرحلة الأولى من فندق الملينيوم بحائل حتى معسكر التخييم بمسافة 97.50 كيلو متر؛ منها 840 متراً "مرتفعات"، والمرحلة الثانية مسافتها 87 كيلو متراً منها 1.300 كيلو "مرتفعات"، بينما المرحلة الثالثة تبلغ مسافتها 100 كيلو متر منها 800 متر "مرتفعات"، أما المرحلة الرابعة فستكون بمسافة 60 كيلو متراً، مشيراً إلى أن المتسابقين يتعيّن عليهم اجتياز عديد من الكثبان الرملية والجبال والأودية في أثناء السباق.

وأشار العنزي؛ إلى أن موسم حائل وفّر عدداً من الاستراحات والمخيمات التي خُصصت للمتسابقين وسط الجبال، حيث يقيمون ليلة واحدة في المخيمات المجهّزة بأفضل وسائل الراحة مع التغطية الشاملة لجميع الخدمات من طعام ومشروبات، إلى جانب الخدمات التأمينية طوال فترة السباق وفي أثناء التخييم، إضافة إلى خدمات طبية وعلاج طبيعي، وكذلك توفير طائرة هليكوبتر جاهزة للطوارئ.

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