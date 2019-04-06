النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جثة متحللة تتدلى من شجرة.. و"سبق" تكشف تفاصيل الفيديو المثير للجدل بـ"المسارحة"

الجهات المعنية اتخذت الإجراءات النظامية حيال الواقعة في وقت قياسي

كشفت مصادر لـ"سبق" تفاصيل فيديو مثير للجدل، كان متداوَلاً بشكل واسع خلال اليومَين الماضيَين، وأثار استياء عدد من رواد السوشيال ميديا عندما أقدم شخص على تصوير جثة متحللة ومتدلية من شجرة في محافظة أحد المسارحة.

وتفصيلاً، كشفت مصادر "سبق" في المحافظة أن الجثة عُثر عليها متدلية من الشجرة وهي في حالة تحلل قبل أيام عدة، وتعود لوافد يمني، وفقًا لما عُثر عليه معه من أوراق ثبوتية. ووفقًا للمعاينة الأولية يظهر انتحار الشخص بربط عنقه في غصن الشجرة.

وتابعت المصادر: بدأت التحقيقات من قِبل الجهات الأمنية في ذلك الوقت، واتخذت الإجراءات والتدابير النظامية حيال الواقعة في وقت قياسي.

يُذكر أن كثيرًا من المواطنين استاؤوا من العدسة المتطفلة التي التقطت تسجيلاً لجثة متدلية من شجرة وهي في حالة تحلل، وأكدوا أن تسجيل تلك الواقعة غير مقبول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جثة متحللة تتدلى من شجرة.. و"سبق" تكشف تفاصيل الفيديو المثير للجدل بـ"المسارحة"
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق" تفاصيل فيديو مثير للجدل، كان متداوَلاً بشكل واسع خلال اليومَين الماضيَين، وأثار استياء عدد من رواد السوشيال ميديا عندما أقدم شخص على تصوير جثة متحللة ومتدلية من شجرة في محافظة أحد المسارحة.

وتفصيلاً، كشفت مصادر "سبق" في المحافظة أن الجثة عُثر عليها متدلية من الشجرة وهي في حالة تحلل قبل أيام عدة، وتعود لوافد يمني، وفقًا لما عُثر عليه معه من أوراق ثبوتية. ووفقًا للمعاينة الأولية يظهر انتحار الشخص بربط عنقه في غصن الشجرة.

وتابعت المصادر: بدأت التحقيقات من قِبل الجهات الأمنية في ذلك الوقت، واتخذت الإجراءات والتدابير النظامية حيال الواقعة في وقت قياسي.

يُذكر أن كثيرًا من المواطنين استاؤوا من العدسة المتطفلة التي التقطت تسجيلاً لجثة متدلية من شجرة وهي في حالة تحلل، وأكدوا أن تسجيل تلك الواقعة غير مقبول.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
01:40 AM

جثة متحللة تتدلى من شجرة.. و"سبق" تكشف تفاصيل الفيديو المثير للجدل بـ"المسارحة"

الجهات المعنية اتخذت الإجراءات النظامية حيال الواقعة في وقت قياسي

A A A
محمد المواسي - جازان
5
23,669

كشفت مصادر لـ"سبق" تفاصيل فيديو مثير للجدل، كان متداوَلاً بشكل واسع خلال اليومَين الماضيَين، وأثار استياء عدد من رواد السوشيال ميديا عندما أقدم شخص على تصوير جثة متحللة ومتدلية من شجرة في محافظة أحد المسارحة.

وتفصيلاً، كشفت مصادر "سبق" في المحافظة أن الجثة عُثر عليها متدلية من الشجرة وهي في حالة تحلل قبل أيام عدة، وتعود لوافد يمني، وفقًا لما عُثر عليه معه من أوراق ثبوتية. ووفقًا للمعاينة الأولية يظهر انتحار الشخص بربط عنقه في غصن الشجرة.

وتابعت المصادر: بدأت التحقيقات من قِبل الجهات الأمنية في ذلك الوقت، واتخذت الإجراءات والتدابير النظامية حيال الواقعة في وقت قياسي.

يُذكر أن كثيرًا من المواطنين استاؤوا من العدسة المتطفلة التي التقطت تسجيلاً لجثة متدلية من شجرة وهي في حالة تحلل، وأكدوا أن تسجيل تلك الواقعة غير مقبول.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,207
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,469
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,177
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,099

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة