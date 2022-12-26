"الخلف": الكيانات الكبيرة ستقود قطاع الترفيه للمساهمة بـ4.2% من الدخل الوطني

16 جهة تتحالف لمواكبة الاستثمارات بـ19 مليار دولار

تحالفت 16 جهة في جدة لمواكبة استثمارات جديدة يشهدها قطاع الترفيه السعودي بقيمة 1.9 مليار دولار؛ فيما وقّعت عددًا من الشراكات الاستراتيجية وأعلنت لدى إطلاق "الرقم الأول" للترفيه، هويتها الجديدة بأحد الفنادق بجدة، عن جاهزيتها للمشاركة في صناعة البهجة وتعزيز معدلات "جودة الحياة" في ظل تطلعات طموحة بأن تصبح المملكة ضمن أكبر 10 دول في العالم في صناعة الترفيه بحلول عام 2030.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ"الرقم الأول" للترفيه، محمد الخلف، أن التحالف الاستراتيجي مع 16 جهة، وإطلاق الهوية الجديدة، يأتي بعد فترة وجيزة من كشف تقرير مستجدات الاستثمار الصادر عن منصة (استثمر في السعودية)، عن فرص استثمارية تتضمن بناء وتشغيل 15 مدينة ترفيهية في 13 مدينة سعودية، باستثمارات تصل إلى 1.9 مليار دولار، بهدف زيادة المراكز الترفيهية المتاحة في المدن داخل المملكة.

وتَوَقّع "الخلف"، أن يصل إجمالي الإنفاق في قطاع الترفيه السعودي إلى 58 مليار دولار بحلول عام 2030؛ مؤكدًا حاجة المملكة العربية السعودية إلى بناء وتشغيل 21 مركزًا للترفيه العائلي في 3 مدن كبرى هي: الرياض وجدة والدمام، و20 مركزًا في 3 مدن متوسطة، و41 مركزًا في 7 مدن صغيرة على مستوى السعودية.

وأكد "الخلف" أن مشروع الهوية الجديدة استغرق شهورًا من التصميم والتنفيذ؛ ليواكب تطورات المرحلة التنموية والاقتصادية التي تعيشها المملكة وتنسجم مع رؤية 2030؛ مشيرًا إلى أن توقيع أكثر من 16 جهة متنوعة كشركاء استراتيجيين في مختلف الأنشطة لمواكبة عصر التحالفات والشراكات المجتمعية التي تحتاج العالم بأسره.

ولفت إلى تأكيدات رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، أن المملكة تتطلع لتكون ضمن أول عشرة دول على مستوى العالم في الترفيه من خلال فعاليات ضخمة تشهدها للمرة الأولى، وتعتبر الأضخم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد على أن التحالفات العملاقة والكيانات الكبيرة ستقود قطاع الترفيه لتحقيق حلم السعوديين بأن يساهم القطاع بـ4.2% في الناتج المحلي بحلول 2030، ويوفر 450 ألف وظيفة؛ وفقًا لمرتكزات الرؤية.

وأشار إلى الأرقام الصادرة عن البنك المركزي السعودي بزيادة الإنفاق في قطاع الترفيه والثقافة بنسبة 132% خلال الفترة الممتدة من الربع الأول لعام 2016 حتى الربع الأول للعام الحالي 2021، لتبلغ قيمة ما أنفق على قطاع الترفيه والثقافة نحو 3.65 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ1.57 مليار ريال خلال نفس الفترة قبل 5 سنوات.

وشهدت الاحتفالية التي حضرها جمع كبير من المسؤولين ورجال الأعمال ووسائل الإعلام، عرض فيلم وثائقي عن مسيرة الأول للترفيه وتطلعاتها في صناعة الفعاليات في المرحلة القادمة، قبل أن يجري توقيع عدد من مذكرات التعاون بين الأول للترفيه مع الشركاء الاستراتيجيين؛ بهدف تسريع وتيرة العمل، في إقامة المشاريع والفعاليات للمساهمة في نهوض القطاع، في ظل الدعم الكبير للهيئة العامة للترفيه والجهات الحكومية.