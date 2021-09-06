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"مسلي آل معمر": لا وجود لأي خلاف مع "حمدالله"

نفى مسلي آل معمر رئيس نادي النصر وجود أي خلافات مع مهاجم الفريق، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وقال آل معمر في تصريحات فضائية: "لا وجود لأي خلافات مع المغربي عبدالرزاق حمدالله .. المدرب أخبرني أنه من أكثر اللاعبين احترافية داخل الملعب".

وعن مطالبات النصراويين بتغيير المدرب قال: "الأمور في النادي تخصع لتقييم على أعلى مستوى ومطالبات الجماهير طبيعية لنادٍ كبير عند حدوث أي عثرة".

وعن الدوري الموسم الحالي قال: "أتوقع منافسة مثيرة، وأن البطل لن يحسم المسابقة إلا في نهاية المسابقة أو قبل جولة واحدة من النهاية" .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"مسلي آل معمر": لا وجود لأي خلاف مع "حمدالله"
سبق

نفى مسلي آل معمر رئيس نادي النصر وجود أي خلافات مع مهاجم الفريق، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وقال آل معمر في تصريحات فضائية: "لا وجود لأي خلافات مع المغربي عبدالرزاق حمدالله .. المدرب أخبرني أنه من أكثر اللاعبين احترافية داخل الملعب".

وعن مطالبات النصراويين بتغيير المدرب قال: "الأمور في النادي تخصع لتقييم على أعلى مستوى ومطالبات الجماهير طبيعية لنادٍ كبير عند حدوث أي عثرة".

وعن الدوري الموسم الحالي قال: "أتوقع منافسة مثيرة، وأن البطل لن يحسم المسابقة إلا في نهاية المسابقة أو قبل جولة واحدة من النهاية" .

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
05:50 PM

"مسلي آل معمر": لا وجود لأي خلاف مع "حمدالله"

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محمد السيّد - الرياض
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نفى مسلي آل معمر رئيس نادي النصر وجود أي خلافات مع مهاجم الفريق، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وقال آل معمر في تصريحات فضائية: "لا وجود لأي خلافات مع المغربي عبدالرزاق حمدالله .. المدرب أخبرني أنه من أكثر اللاعبين احترافية داخل الملعب".

وعن مطالبات النصراويين بتغيير المدرب قال: "الأمور في النادي تخصع لتقييم على أعلى مستوى ومطالبات الجماهير طبيعية لنادٍ كبير عند حدوث أي عثرة".

وعن الدوري الموسم الحالي قال: "أتوقع منافسة مثيرة، وأن البطل لن يحسم المسابقة إلا في نهاية المسابقة أو قبل جولة واحدة من النهاية" .

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