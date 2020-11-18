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بعد فايزر وموديرنا.. الصين تزف البشرى بشأن لقاح سينوفاك

استحث استجابة مناعية سريعة.. وباحثون: قد يوفر حماية كافية

أظهرت نتائج التجارب الأولية أن لقاح سينوفاك بيوتيك التجريبي للوقاية من كوفيد-19 استحث استجابة مناعية سريعة، لكن مستوى الأجسام المضادة الذي أنتجها كانت أقل من مستواها لدى المتعافين من المرض.

وفي حين أن التجارب المبكرة إلى المتوسطة لم تكن تستهدف تقييم فعالية اللقاح الذي يطلق عليه اسم (كورونافاك)، قال الباحثون إنه قد يوفر حماية كافية بناءً على خبرتهم مع اللقاحات الأخرى وبيانات الدراسات قبل السريرية على قرود المكاك.

ولقاح كورونافاك وأربعة لقاحات أخرى يجري تطويرها في الصين تخضع حالياً لتجارب المرحلة الأخيرة لتحديد فعاليتها في الوقاية من كوفيد-19.

ووفق "سكاي نيوز" كانت هيئة تنظيم الصحة في البرازيل قد علقت التجارب السريرية على لقاح سينوفاك بسبب تطور بالغ الضرر، بعد وفاة أحد المتطوعين تم تسجيلها على أنها واقعة انتحار ويجري التحقيق فيها.

وتتناقض النكسة التي تعرّضت لها جهود سينوفاك مع الأخبار السارة حول لقاحي فايزر وموديرنا التجريبيين والفعّالين بنسبة تزيد على 90 في المئة بناءً على نتائج التجارب الأولية.

لقاح سينوفاك الصين

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بعد فايزر وموديرنا.. الصين تزف البشرى بشأن لقاح سينوفاك
سبق

أظهرت نتائج التجارب الأولية أن لقاح سينوفاك بيوتيك التجريبي للوقاية من كوفيد-19 استحث استجابة مناعية سريعة، لكن مستوى الأجسام المضادة الذي أنتجها كانت أقل من مستواها لدى المتعافين من المرض.

وفي حين أن التجارب المبكرة إلى المتوسطة لم تكن تستهدف تقييم فعالية اللقاح الذي يطلق عليه اسم (كورونافاك)، قال الباحثون إنه قد يوفر حماية كافية بناءً على خبرتهم مع اللقاحات الأخرى وبيانات الدراسات قبل السريرية على قرود المكاك.

ولقاح كورونافاك وأربعة لقاحات أخرى يجري تطويرها في الصين تخضع حالياً لتجارب المرحلة الأخيرة لتحديد فعاليتها في الوقاية من كوفيد-19.

ووفق "سكاي نيوز" كانت هيئة تنظيم الصحة في البرازيل قد علقت التجارب السريرية على لقاح سينوفاك بسبب تطور بالغ الضرر، بعد وفاة أحد المتطوعين تم تسجيلها على أنها واقعة انتحار ويجري التحقيق فيها.

وتتناقض النكسة التي تعرّضت لها جهود سينوفاك مع الأخبار السارة حول لقاحي فايزر وموديرنا التجريبيين والفعّالين بنسبة تزيد على 90 في المئة بناءً على نتائج التجارب الأولية.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
09:04 AM

بعد فايزر وموديرنا.. الصين تزف البشرى بشأن لقاح سينوفاك

استحث استجابة مناعية سريعة.. وباحثون: قد يوفر حماية كافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت نتائج التجارب الأولية أن لقاح سينوفاك بيوتيك التجريبي للوقاية من كوفيد-19 استحث استجابة مناعية سريعة، لكن مستوى الأجسام المضادة الذي أنتجها كانت أقل من مستواها لدى المتعافين من المرض.

وفي حين أن التجارب المبكرة إلى المتوسطة لم تكن تستهدف تقييم فعالية اللقاح الذي يطلق عليه اسم (كورونافاك)، قال الباحثون إنه قد يوفر حماية كافية بناءً على خبرتهم مع اللقاحات الأخرى وبيانات الدراسات قبل السريرية على قرود المكاك.

ولقاح كورونافاك وأربعة لقاحات أخرى يجري تطويرها في الصين تخضع حالياً لتجارب المرحلة الأخيرة لتحديد فعاليتها في الوقاية من كوفيد-19.

ووفق "سكاي نيوز" كانت هيئة تنظيم الصحة في البرازيل قد علقت التجارب السريرية على لقاح سينوفاك بسبب تطور بالغ الضرر، بعد وفاة أحد المتطوعين تم تسجيلها على أنها واقعة انتحار ويجري التحقيق فيها.

وتتناقض النكسة التي تعرّضت لها جهود سينوفاك مع الأخبار السارة حول لقاحي فايزر وموديرنا التجريبيين والفعّالين بنسبة تزيد على 90 في المئة بناءً على نتائج التجارب الأولية.

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