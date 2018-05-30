النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة": لا يُعتبر متلقّي اللقاح معدياً ولا يوجد توصية بالعزل بعد تعاطيه

أكدت: معظم الآثار الجانبية بعد التطعيم خفيفة إلى متوسطة

‬أكدت وزارة الصحة ممثلة في "الصحة_937" أن متلقي اللقاح غير مُعْدٍ، ولا يوجد توصية بالعزل.

وتفصيلاً؛ قالت "الصحة" في ردٍّ على استفسار حول تخوّف امرأة من أختها وزوجها عند زيارتهما لها وكانا يشكيان من تعب وصداع وسخونة، بعد تلقيهما اللقاح بأربعة أيام؛ لتجيب "الصحة" قائلةً: "الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بعد تلقي اللقاح، هي الشعور بالتعب والصداع، وألم في موضع الحقن، وآلام في العضلات والشعور بالتوعك، وارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم".

وأضافت: "معظم الآثار الجانبية بعد التطعيم خفيفة إلى متوسطة، وتحدث خلال الأيام الثلاثة الأولى من التطعيم، وتختفي في غضون يوم إلى يومين من بدايتها، وفي حال استمرت الأعراض أكثر من 5 -7 أيام، يفضل مراجعة الطبيب لعمل الفحوصات اللازمة".

وتابعت "الصحة": "لا يعتبر متلقي اللقاح معدياً، ولا يوجد توصية بالعزل بعد تلقي لقاح فيروس كورونا، كما ينبغي الاستمرار في الاحترازات الوقائية بعد التطعيم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة": لا يُعتبر متلقّي اللقاح معدياً ولا يوجد توصية بالعزل بعد تعاطيه
سبق

‬أكدت وزارة الصحة ممثلة في "الصحة_937" أن متلقي اللقاح غير مُعْدٍ، ولا يوجد توصية بالعزل.

وتفصيلاً؛ قالت "الصحة" في ردٍّ على استفسار حول تخوّف امرأة من أختها وزوجها عند زيارتهما لها وكانا يشكيان من تعب وصداع وسخونة، بعد تلقيهما اللقاح بأربعة أيام؛ لتجيب "الصحة" قائلةً: "الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بعد تلقي اللقاح، هي الشعور بالتعب والصداع، وألم في موضع الحقن، وآلام في العضلات والشعور بالتوعك، وارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم".

وأضافت: "معظم الآثار الجانبية بعد التطعيم خفيفة إلى متوسطة، وتحدث خلال الأيام الثلاثة الأولى من التطعيم، وتختفي في غضون يوم إلى يومين من بدايتها، وفي حال استمرت الأعراض أكثر من 5 -7 أيام، يفضل مراجعة الطبيب لعمل الفحوصات اللازمة".

وتابعت "الصحة": "لا يعتبر متلقي اللقاح معدياً، ولا يوجد توصية بالعزل بعد تلقي لقاح فيروس كورونا، كما ينبغي الاستمرار في الاحترازات الوقائية بعد التطعيم".

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
07:03 PM

"الصحة": لا يُعتبر متلقّي اللقاح معدياً ولا يوجد توصية بالعزل بعد تعاطيه

أكدت: معظم الآثار الجانبية بعد التطعيم خفيفة إلى متوسطة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
2,929

‬أكدت وزارة الصحة ممثلة في "الصحة_937" أن متلقي اللقاح غير مُعْدٍ، ولا يوجد توصية بالعزل.

وتفصيلاً؛ قالت "الصحة" في ردٍّ على استفسار حول تخوّف امرأة من أختها وزوجها عند زيارتهما لها وكانا يشكيان من تعب وصداع وسخونة، بعد تلقيهما اللقاح بأربعة أيام؛ لتجيب "الصحة" قائلةً: "الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بعد تلقي اللقاح، هي الشعور بالتعب والصداع، وألم في موضع الحقن، وآلام في العضلات والشعور بالتوعك، وارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم".

وأضافت: "معظم الآثار الجانبية بعد التطعيم خفيفة إلى متوسطة، وتحدث خلال الأيام الثلاثة الأولى من التطعيم، وتختفي في غضون يوم إلى يومين من بدايتها، وفي حال استمرت الأعراض أكثر من 5 -7 أيام، يفضل مراجعة الطبيب لعمل الفحوصات اللازمة".

وتابعت "الصحة": "لا يعتبر متلقي اللقاح معدياً، ولا يوجد توصية بالعزل بعد تلقي لقاح فيروس كورونا، كما ينبغي الاستمرار في الاحترازات الوقائية بعد التطعيم".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,171
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,818
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,721
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,424

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة