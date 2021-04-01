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طلاب أم القرى: لا نملك مناعة ضد الفيروس.. نطالب باختبارات عن بُعد

متسائلين عن الأسباب التي تسببت في استثناء طلبة السنة التأهيلية بالجامعة

ناشد طلاب وطالبات السنة التأهيلية بجامعة أم القرى، مساواتهم بزملائهم في الكليات الأخرى بإجراء الاختبارات النهائية عن بُعد، متسائلين عن الأسباب التي حالت دون عقدها عن بعد.

واعتبر طلاب وطالبات السنة الأولى المشتركة والسنة التأهيلية المسائية؛ استثناءهم بين كليات الجامعة أمرًا يضع علامة استفهام حول عدم شمولهم في القرار الذي أصدره رئيس جامعة أم القرى حول إجراء الاختبارات النصفية والنهائية عن بعد.

وأكد الطلاب والطالبات أنهم ليسوا بمنأى من عدوى فيروس كورونا وليس لديهم مناعة ضده، بينما زملاؤهم في الكليات الأخرى سيجرون اختباراتهم عن بعد بسبب جائحة كورونا والتدابير الاحترازية المتعلقة بالفيروس.

وطالبوا عبر "سبق" المسؤولين في جامعة أم القرى بضرورة إعادة النظر في موضوع الاختبارات النهائية ومساواتهم بزملائهم في الكليات الأخرى، وعقْدها عن بُعد.

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طلاب أم القرى: لا نملك مناعة ضد الفيروس.. نطالب باختبارات عن بُعد
سبق

ناشد طلاب وطالبات السنة التأهيلية بجامعة أم القرى، مساواتهم بزملائهم في الكليات الأخرى بإجراء الاختبارات النهائية عن بُعد، متسائلين عن الأسباب التي حالت دون عقدها عن بعد.

واعتبر طلاب وطالبات السنة الأولى المشتركة والسنة التأهيلية المسائية؛ استثناءهم بين كليات الجامعة أمرًا يضع علامة استفهام حول عدم شمولهم في القرار الذي أصدره رئيس جامعة أم القرى حول إجراء الاختبارات النصفية والنهائية عن بعد.

وأكد الطلاب والطالبات أنهم ليسوا بمنأى من عدوى فيروس كورونا وليس لديهم مناعة ضده، بينما زملاؤهم في الكليات الأخرى سيجرون اختباراتهم عن بعد بسبب جائحة كورونا والتدابير الاحترازية المتعلقة بالفيروس.

وطالبوا عبر "سبق" المسؤولين في جامعة أم القرى بضرورة إعادة النظر في موضوع الاختبارات النهائية ومساواتهم بزملائهم في الكليات الأخرى، وعقْدها عن بُعد.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
07:22 PM

طلاب أم القرى: لا نملك مناعة ضد الفيروس.. نطالب باختبارات عن بُعد

متسائلين عن الأسباب التي تسببت في استثناء طلبة السنة التأهيلية بالجامعة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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ناشد طلاب وطالبات السنة التأهيلية بجامعة أم القرى، مساواتهم بزملائهم في الكليات الأخرى بإجراء الاختبارات النهائية عن بُعد، متسائلين عن الأسباب التي حالت دون عقدها عن بعد.

واعتبر طلاب وطالبات السنة الأولى المشتركة والسنة التأهيلية المسائية؛ استثناءهم بين كليات الجامعة أمرًا يضع علامة استفهام حول عدم شمولهم في القرار الذي أصدره رئيس جامعة أم القرى حول إجراء الاختبارات النصفية والنهائية عن بعد.

وأكد الطلاب والطالبات أنهم ليسوا بمنأى من عدوى فيروس كورونا وليس لديهم مناعة ضده، بينما زملاؤهم في الكليات الأخرى سيجرون اختباراتهم عن بعد بسبب جائحة كورونا والتدابير الاحترازية المتعلقة بالفيروس.

وطالبوا عبر "سبق" المسؤولين في جامعة أم القرى بضرورة إعادة النظر في موضوع الاختبارات النهائية ومساواتهم بزملائهم في الكليات الأخرى، وعقْدها عن بُعد.

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