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"الصناعة": أكثر من 15 مليار ريال حجم الاستثمار في الصناعات التحويلية

عدد المصانع المتخصصة في هذا القطاع داخل المملكة يصل إلى 230

أفادت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن حجم الاستثمار في صناعة المنتجات التحويلية في المملكة العربية السعودية تجاوز 15 مليار ريال سعودي بنهاية شهر سبتمبر من العام الماضي 2021م، مما يشكّل نسبة 1.13% من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي، في حين وصل عدد المصانع المتخصصة بالصناعات التحويلية في المملكة إلى 230 مصنعًا.

وجاء في تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن هذه المصانع المتخصصة بالصناعات التحويلية تسهم في توفير ما يقارب 10 آلاف وظيفة في مختلف المجالات الفنية والميكانيكية والإشرافية، استحوذت فيها الكوادر الوطنية على ما نسبته 27% منها، فيما تعد الصناعة التحويلية نشاطًا قائمًا على معالجة المواد الخام المستخرجة من الطبيعة والمواد الزراعية والنباتية والحيوانية وتحويلها إلى شكل آخر.

وأشار التقرير إلى أن الصناعات التحويلية في المملكة تشمل نطاقًا واسعًا من المنتجات، من بينها الحلي والمجوهرات، وأدوات وأجهزة الطب والجراحة وطب الأسنان والطب البيطري، والعدسات اللاصقة، وحزم الألياف البصرية، إضافة إلى الدراجات، والدمى، والأراجيح، ومنصات ألعاب الرماية والعديد من المنتجات المستخدمة في الحياة اليومية، أو التي تدخل في عملية تصنيع كثير من المنتجات ذات الأهمية.

ووفقًا للتقرير شكَّل عدد المصانع المتخصصة في إنتاج الحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة النسبة العظمى من المصانع المتخصصة بالصناعات التحويلية بنهاية سبتمبر الماضي، تليها صناعة بعض المنتجات الجاهزة مثل: تفصيل الألبسة، ومن ثم الأدوات والأجهزة الطبية.

وذكر التقرير أن حجم الصادرات لنشاط الصناعات التحويلية يتجاوز 436 مليون ريال، لافتًا الانتباه إلى أبرز الدول المستقبلة لصناعات المملكة التحويلية وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وبلجيكا، والسودان، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وجمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، فيما تتصدر قائمة المنتجات التحويلية التي تُصدَّر إلى خارج المملكة السبائك الذهبية، وأطقم الألبسة وخاصة تلك المستخدمة للعمليات الجراحية، وفرش الأسنان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصناعة": أكثر من 15 مليار ريال حجم الاستثمار في الصناعات التحويلية
سبق

أفادت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن حجم الاستثمار في صناعة المنتجات التحويلية في المملكة العربية السعودية تجاوز 15 مليار ريال سعودي بنهاية شهر سبتمبر من العام الماضي 2021م، مما يشكّل نسبة 1.13% من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي، في حين وصل عدد المصانع المتخصصة بالصناعات التحويلية في المملكة إلى 230 مصنعًا.

وجاء في تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن هذه المصانع المتخصصة بالصناعات التحويلية تسهم في توفير ما يقارب 10 آلاف وظيفة في مختلف المجالات الفنية والميكانيكية والإشرافية، استحوذت فيها الكوادر الوطنية على ما نسبته 27% منها، فيما تعد الصناعة التحويلية نشاطًا قائمًا على معالجة المواد الخام المستخرجة من الطبيعة والمواد الزراعية والنباتية والحيوانية وتحويلها إلى شكل آخر.

وأشار التقرير إلى أن الصناعات التحويلية في المملكة تشمل نطاقًا واسعًا من المنتجات، من بينها الحلي والمجوهرات، وأدوات وأجهزة الطب والجراحة وطب الأسنان والطب البيطري، والعدسات اللاصقة، وحزم الألياف البصرية، إضافة إلى الدراجات، والدمى، والأراجيح، ومنصات ألعاب الرماية والعديد من المنتجات المستخدمة في الحياة اليومية، أو التي تدخل في عملية تصنيع كثير من المنتجات ذات الأهمية.

ووفقًا للتقرير شكَّل عدد المصانع المتخصصة في إنتاج الحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة النسبة العظمى من المصانع المتخصصة بالصناعات التحويلية بنهاية سبتمبر الماضي، تليها صناعة بعض المنتجات الجاهزة مثل: تفصيل الألبسة، ومن ثم الأدوات والأجهزة الطبية.

وذكر التقرير أن حجم الصادرات لنشاط الصناعات التحويلية يتجاوز 436 مليون ريال، لافتًا الانتباه إلى أبرز الدول المستقبلة لصناعات المملكة التحويلية وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وبلجيكا، والسودان، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وجمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، فيما تتصدر قائمة المنتجات التحويلية التي تُصدَّر إلى خارج المملكة السبائك الذهبية، وأطقم الألبسة وخاصة تلك المستخدمة للعمليات الجراحية، وفرش الأسنان.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
05:46 PM

"الصناعة": أكثر من 15 مليار ريال حجم الاستثمار في الصناعات التحويلية

عدد المصانع المتخصصة في هذا القطاع داخل المملكة يصل إلى 230

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفادت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن حجم الاستثمار في صناعة المنتجات التحويلية في المملكة العربية السعودية تجاوز 15 مليار ريال سعودي بنهاية شهر سبتمبر من العام الماضي 2021م، مما يشكّل نسبة 1.13% من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي، في حين وصل عدد المصانع المتخصصة بالصناعات التحويلية في المملكة إلى 230 مصنعًا.

وجاء في تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن هذه المصانع المتخصصة بالصناعات التحويلية تسهم في توفير ما يقارب 10 آلاف وظيفة في مختلف المجالات الفنية والميكانيكية والإشرافية، استحوذت فيها الكوادر الوطنية على ما نسبته 27% منها، فيما تعد الصناعة التحويلية نشاطًا قائمًا على معالجة المواد الخام المستخرجة من الطبيعة والمواد الزراعية والنباتية والحيوانية وتحويلها إلى شكل آخر.

وأشار التقرير إلى أن الصناعات التحويلية في المملكة تشمل نطاقًا واسعًا من المنتجات، من بينها الحلي والمجوهرات، وأدوات وأجهزة الطب والجراحة وطب الأسنان والطب البيطري، والعدسات اللاصقة، وحزم الألياف البصرية، إضافة إلى الدراجات، والدمى، والأراجيح، ومنصات ألعاب الرماية والعديد من المنتجات المستخدمة في الحياة اليومية، أو التي تدخل في عملية تصنيع كثير من المنتجات ذات الأهمية.

ووفقًا للتقرير شكَّل عدد المصانع المتخصصة في إنتاج الحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة النسبة العظمى من المصانع المتخصصة بالصناعات التحويلية بنهاية سبتمبر الماضي، تليها صناعة بعض المنتجات الجاهزة مثل: تفصيل الألبسة، ومن ثم الأدوات والأجهزة الطبية.

وذكر التقرير أن حجم الصادرات لنشاط الصناعات التحويلية يتجاوز 436 مليون ريال، لافتًا الانتباه إلى أبرز الدول المستقبلة لصناعات المملكة التحويلية وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وبلجيكا، والسودان، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وجمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، فيما تتصدر قائمة المنتجات التحويلية التي تُصدَّر إلى خارج المملكة السبائك الذهبية، وأطقم الألبسة وخاصة تلك المستخدمة للعمليات الجراحية، وفرش الأسنان.

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