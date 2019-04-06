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"الشورى" يؤجل توصية تقنين فترة اغتراب المعلمين والمعلمات للعام المقبل

"البقمي" خصّص المدة بعام واحد فقط.. بعدها النقل للأقرب بالتدريج

أرجأ مجلس الشورى توصية تقدّم بها الدكتور ناصح البقمي من شأنها تخفيف المعاناة على المغتربين من المعلمين والمعلمات.

وعلمت "سبق" أن المجلس قام بتأجيل التوصية، والتي من المفترض أن تناقش الثلاثاء القادم إلى العام المقبل لمزيد من الدراسة والبحث فيها.

وتقدّم "البقمي" بالتوصية ووضع مقترحاً لوزارة التعليم عن تقنين وتحديد مدة اغتراب المعلم لعام واحد فقط ثم ينقل للأقرب فالأقرب بالتدرج حتى يُنقل بحسب رغبته النهائية؛ لتخفيف حوادث المغتربين وإغلاق هذا الملف الشائك الذي يرهق الوزارة وسط مطالبات من المعلمين والمعلمات بوضع حلول حاسمة.

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"الشورى" يؤجل توصية تقنين فترة اغتراب المعلمين والمعلمات للعام المقبل
سبق

أرجأ مجلس الشورى توصية تقدّم بها الدكتور ناصح البقمي من شأنها تخفيف المعاناة على المغتربين من المعلمين والمعلمات.

وعلمت "سبق" أن المجلس قام بتأجيل التوصية، والتي من المفترض أن تناقش الثلاثاء القادم إلى العام المقبل لمزيد من الدراسة والبحث فيها.

وتقدّم "البقمي" بالتوصية ووضع مقترحاً لوزارة التعليم عن تقنين وتحديد مدة اغتراب المعلم لعام واحد فقط ثم ينقل للأقرب فالأقرب بالتدرج حتى يُنقل بحسب رغبته النهائية؛ لتخفيف حوادث المغتربين وإغلاق هذا الملف الشائك الذي يرهق الوزارة وسط مطالبات من المعلمين والمعلمات بوضع حلول حاسمة.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
04:13 PM

"الشورى" يؤجل توصية تقنين فترة اغتراب المعلمين والمعلمات للعام المقبل

"البقمي" خصّص المدة بعام واحد فقط.. بعدها النقل للأقرب بالتدريج

A A A
بدر العتيبي - الرياض
4
1,941

أرجأ مجلس الشورى توصية تقدّم بها الدكتور ناصح البقمي من شأنها تخفيف المعاناة على المغتربين من المعلمين والمعلمات.

وعلمت "سبق" أن المجلس قام بتأجيل التوصية، والتي من المفترض أن تناقش الثلاثاء القادم إلى العام المقبل لمزيد من الدراسة والبحث فيها.

وتقدّم "البقمي" بالتوصية ووضع مقترحاً لوزارة التعليم عن تقنين وتحديد مدة اغتراب المعلم لعام واحد فقط ثم ينقل للأقرب فالأقرب بالتدرج حتى يُنقل بحسب رغبته النهائية؛ لتخفيف حوادث المغتربين وإغلاق هذا الملف الشائك الذي يرهق الوزارة وسط مطالبات من المعلمين والمعلمات بوضع حلول حاسمة.

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