استقبلت أقسام الطوارئ في مستشفيات التجمع الصحي بحائل خلال شهر "مايو" من هذا العام 2021 عدد 50093 مراجعًا، كما استقبلت أقسام الطوارئ في مستشفيات منطقة حائل عدد 14855 حالة جراحية وإصابات، و 3102 مراجع نتيجة حوادث مرورية، وعدد 22501 مراجع لأقسام العيادات الخارجية، بينما بلغ عدد مراجعي عيادات السكري 1133 مراجعًا. وتفصيلاً، أظهرت الإحصائية التي أعلنت عنها صحة حائل ممثلة في إدارة التحليل وذكاء الأعمال أخيرًا، أن عدد حالات التنويم "دخول" في مستشفيات المنطقة بلغت 7014 حالة، فيما بلغت حالات الخروج منها عدد 3676 حالة، وعدد حالات دخول قسم العناية المركزة للكبار بلغت 374 حالة، بينما بلغ عدد حالات دخول العناية المركزة "أطفال" 254 حالة. وفيما يخص عدد التدخلات الجراحية للعمليات الكبرى بلغ 885 عملية، وعن عدد العمليات الصغرى 107، بينما بلغ عدد الإجراءات الجراحية 55 حالة، فيما بلغ عدد التدخلات الجراحية "جراحات اليوم الواحد" 175 عملية، وبلغ عدد الفحوص المخبرية 399880 فحصًا. وبيّنت إحصائية صحة حائل، أن عدد وحدات الدم ومشتقاته المتبرع بها بلغت 721 وحدة، وعن الفحوص الإشعاعية بلغت 27032 فحصًا، فيما بلغت عدد جلسات غسيل الكلى 4717 جلسة، كما أجرى مركز القلب في حائل عدد 83 عملية قسطرة، وعدد 2 عملية قلب مفتوح، وعن عدد الولادات بما فيها القيصرية بلغت 858 حالة.

"طوارئ مستشفيات حائل" تستقبل أكثر من 50 ألف مراجع خلال شهر مايو منصور الشلاقي سبق 2021-06-17 استقبلت أقسام الطوارئ في مستشفيات التجمع الصحي بحائل خلال شهر "مايو" من هذا العام 2021 عدد 50093 مراجعًا، كما استقبلت أقسام الطوارئ في مستشفيات منطقة حائل عدد 14855 حالة جراحية وإصابات، و 3102 مراجع نتيجة حوادث مرورية، وعدد 22501 مراجع لأقسام العيادات الخارجية، بينما بلغ عدد مراجعي عيادات السكري 1133 مراجعًا.



وتفصيلاً، أظهرت الإحصائية التي أعلنت عنها صحة حائل ممثلة في إدارة التحليل وذكاء الأعمال أخيرًا، أن عدد حالات التنويم "دخول" في مستشفيات المنطقة بلغت 7014 حالة، فيما بلغت حالات الخروج منها عدد 3676 حالة، وعدد حالات دخول قسم العناية المركزة للكبار بلغت 374 حالة، بينما بلغ عدد حالات دخول العناية المركزة "أطفال" 254 حالة.



وفيما يخص عدد التدخلات الجراحية للعمليات الكبرى بلغ 885 عملية، وعن عدد العمليات الصغرى 107، بينما بلغ عدد الإجراءات الجراحية 55 حالة، فيما بلغ عدد التدخلات الجراحية "جراحات اليوم الواحد" 175 عملية، وبلغ عدد الفحوص المخبرية 399880 فحصًا.



وبيّنت إحصائية صحة حائل، أن عدد وحدات الدم ومشتقاته المتبرع بها بلغت 721 وحدة، وعن الفحوص الإشعاعية بلغت 27032 فحصًا، فيما بلغت عدد جلسات غسيل الكلى 4717 جلسة، كما أجرى مركز القلب في حائل عدد 83 عملية قسطرة، وعدد 2 عملية قلب مفتوح، وعن عدد الولادات بما فيها القيصرية بلغت 858 حالة.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 10:26 PM

اخر تعديل 18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442 10:17 AM

"طوارئ مستشفيات حائل" تستقبل أكثر من 50 ألف مراجع خلال شهر مايو أجرت 885 عملية جراحية كبرى .. وبلغت حالات التنويم 7014 حالة





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استقبلت أقسام الطوارئ في مستشفيات التجمع الصحي بحائل خلال شهر "مايو" من هذا العام 2021 عدد 50093 مراجعًا، كما استقبلت أقسام الطوارئ في مستشفيات منطقة حائل عدد 14855 حالة جراحية وإصابات، و 3102 مراجع نتيجة حوادث مرورية، وعدد 22501 مراجع لأقسام العيادات الخارجية، بينما بلغ عدد مراجعي عيادات السكري 1133 مراجعًا.



وتفصيلاً، أظهرت الإحصائية التي أعلنت عنها صحة حائل ممثلة في إدارة التحليل وذكاء الأعمال أخيرًا، أن عدد حالات التنويم "دخول" في مستشفيات المنطقة بلغت 7014 حالة، فيما بلغت حالات الخروج منها عدد 3676 حالة، وعدد حالات دخول قسم العناية المركزة للكبار بلغت 374 حالة، بينما بلغ عدد حالات دخول العناية المركزة "أطفال" 254 حالة.



وفيما يخص عدد التدخلات الجراحية للعمليات الكبرى بلغ 885 عملية، وعن عدد العمليات الصغرى 107، بينما بلغ عدد الإجراءات الجراحية 55 حالة، فيما بلغ عدد التدخلات الجراحية "جراحات اليوم الواحد" 175 عملية، وبلغ عدد الفحوص المخبرية 399880 فحصًا.



وبيّنت إحصائية صحة حائل، أن عدد وحدات الدم ومشتقاته المتبرع بها بلغت 721 وحدة، وعن الفحوص الإشعاعية بلغت 27032 فحصًا، فيما بلغت عدد جلسات غسيل الكلى 4717 جلسة، كما أجرى مركز القلب في حائل عدد 83 عملية قسطرة، وعدد 2 عملية قلب مفتوح، وعن عدد الولادات بما فيها القيصرية بلغت 858 حالة.