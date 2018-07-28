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خلال 24 ساعة.. لبنان تسجل 1224 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا

سجّلت لبنان 1224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 558369 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 536623 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7897 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة.

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خلال 24 ساعة.. لبنان تسجل 1224 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا
سبق

سجّلت لبنان 1224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 558369 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 536623 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7897 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
07:07 PM

خلال 24 ساعة.. لبنان تسجل 1224 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت لبنان 1224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 558369 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 536623 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7897 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة.

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