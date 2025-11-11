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الصندوق الزراعي يعلن البدء باستقبال طلبات تمويل استيراد #الشعير

ضمن برنامج التمويل غير المباشر بالشراكة مع البنوك التجارية

أعلن #صندوق_التنمية_الزراعية، اليوم، البدء باستقبال طلبات تمويل استيراد #الشعير من الخارج، وذلك ضمن برنامج التمويل غير المباشر بالشراكة مع البنوك التجارية للمساهمة تحقيق في الأمن الغذائي.

وأصدر مجلس الوزراء، أمس، قراراً بإسناد مهمة استيراد الشعير للقطاع الخاص، وكشف القرار عن عزم الحكومة السعودية دعم القطاع الخاص تنفيذاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث يعد قطاع استيراد وبيع الشعير من القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني، فالمملكة هي الأولى عالمياً في استيراد الشعير.

صندوق التنمية الزراعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصندوق الزراعي يعلن البدء باستقبال طلبات تمويل استيراد #الشعير
سبق

أعلن #صندوق_التنمية_الزراعية، اليوم، البدء باستقبال طلبات تمويل استيراد #الشعير من الخارج، وذلك ضمن برنامج التمويل غير المباشر بالشراكة مع البنوك التجارية للمساهمة تحقيق في الأمن الغذائي.

وأصدر مجلس الوزراء، أمس، قراراً بإسناد مهمة استيراد الشعير للقطاع الخاص، وكشف القرار عن عزم الحكومة السعودية دعم القطاع الخاص تنفيذاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث يعد قطاع استيراد وبيع الشعير من القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني، فالمملكة هي الأولى عالمياً في استيراد الشعير.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
11:02 AM

الصندوق الزراعي يعلن البدء باستقبال طلبات تمويل استيراد #الشعير

ضمن برنامج التمويل غير المباشر بالشراكة مع البنوك التجارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن #صندوق_التنمية_الزراعية، اليوم، البدء باستقبال طلبات تمويل استيراد #الشعير من الخارج، وذلك ضمن برنامج التمويل غير المباشر بالشراكة مع البنوك التجارية للمساهمة تحقيق في الأمن الغذائي.

وأصدر مجلس الوزراء، أمس، قراراً بإسناد مهمة استيراد الشعير للقطاع الخاص، وكشف القرار عن عزم الحكومة السعودية دعم القطاع الخاص تنفيذاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث يعد قطاع استيراد وبيع الشعير من القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني، فالمملكة هي الأولى عالمياً في استيراد الشعير.

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