لليوم الثاني.. بيئة الأحساء تكافح أسراب الجراد الصحراوي في عدة مواقع

حذّرت المواطنين والمزارعين من تناوله ولمسه نتيجة رشّه بالمبيدات الحشرية

نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء لليوم الثاني على التوالي، مكافحة أسراب الجراد الصحراوي في واحة الأحساء، وذلك بعد ورود أكثر من 80 بلاغاً متفرقاً عن وجود لأسراب الجراد.

وأوضح مدير المكتب المهندس إبراهيم بن خليل الخليل، أنه يتم حاليا استمرار المكافحة المباشرة في مواقع متفرقة في المحافظة؛ حيث تم دعم وتكثيف عدد فرق المكافحة؛ نظرًا لتحرك الأسراب في مناطق متفرقة.

وحذر المواطنين والمزراعين من تناول الجراد أو لمسه وبيعه؛ وذلك بسبب الرش بالمبيدات الحشرية، كما دعا المزارعين إلى عدم إخراج المواشي والطيور من الحظائر أو الرعي في المناطق التي تم تعرضها لعمليات المكافحة والرش بالمبيد.

وأفاد المهندس الخليل بأن المكتب قد خصّص غرفة طوارئ لاستقبال البلاغات بوجود أسرب الجراد، متضمنة: اسم صاحب البلاغ ورقم التواصل، وموقع الجراد عبر GPS، والمنطقة والحي، وإرسال تلك المعلومات عبر الواتساب لبلاغات الجراد 0530233560، والرقم المخصص لمكتب الأحساء رقم "0558000966"، للمساعدة على مكافحة الجراد بالمحافظة.