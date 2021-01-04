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"الصحة": تسجيل 94 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 166 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد ساعات من ارتفاع حاد.. أسعار النفط تتراجع

"أوبك+" تجتمع اليوم لتثبيت الإنتاج

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في عدة أشهر، حيث سيؤدي احتمال حدوث تصاعد في فيروس كورونا الجديد إلى قيود أكثر صرامة على الحركة تعوض توقعات أوبك وحلفائها الذين سيقررون اليوم (الاثنين)، وضع حد للإنتاج عند المستويات الحالية في الوقت الحالي.

وارتفع خام برنت 6 سنتات أو 0.1 بالمائة إلى 51.86 دولار للبرميل في الساعة 1244 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.4 بالمائة إلى 48.35 دولار للبرميل.

وارتفع كلا العقدين بشكل حاد في وقت سابق من الجلسة، مع تداول برنت عند 53.33 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020، ولامس الخام الأمريكي 49.83 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020، وفقاً لـ"رويترز".

وستجتمع أوبك وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم "أوبك +"، اليوم، في إطار معارضة معظم أعضائها لزيادة إنتاج النفط في فبراير المقبل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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بعد ساعات من ارتفاع حاد.. أسعار النفط تتراجع
سبق

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في عدة أشهر، حيث سيؤدي احتمال حدوث تصاعد في فيروس كورونا الجديد إلى قيود أكثر صرامة على الحركة تعوض توقعات أوبك وحلفائها الذين سيقررون اليوم (الاثنين)، وضع حد للإنتاج عند المستويات الحالية في الوقت الحالي.

وارتفع خام برنت 6 سنتات أو 0.1 بالمائة إلى 51.86 دولار للبرميل في الساعة 1244 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.4 بالمائة إلى 48.35 دولار للبرميل.

وارتفع كلا العقدين بشكل حاد في وقت سابق من الجلسة، مع تداول برنت عند 53.33 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020، ولامس الخام الأمريكي 49.83 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020، وفقاً لـ"رويترز".

وستجتمع أوبك وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم "أوبك +"، اليوم، في إطار معارضة معظم أعضائها لزيادة إنتاج النفط في فبراير المقبل.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
05:14 PM

بعد ساعات من ارتفاع حاد.. أسعار النفط تتراجع

"أوبك+" تجتمع اليوم لتثبيت الإنتاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في عدة أشهر، حيث سيؤدي احتمال حدوث تصاعد في فيروس كورونا الجديد إلى قيود أكثر صرامة على الحركة تعوض توقعات أوبك وحلفائها الذين سيقررون اليوم (الاثنين)، وضع حد للإنتاج عند المستويات الحالية في الوقت الحالي.

وارتفع خام برنت 6 سنتات أو 0.1 بالمائة إلى 51.86 دولار للبرميل في الساعة 1244 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.4 بالمائة إلى 48.35 دولار للبرميل.

وارتفع كلا العقدين بشكل حاد في وقت سابق من الجلسة، مع تداول برنت عند 53.33 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020، ولامس الخام الأمريكي 49.83 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020، وفقاً لـ"رويترز".

وستجتمع أوبك وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم "أوبك +"، اليوم، في إطار معارضة معظم أعضائها لزيادة إنتاج النفط في فبراير المقبل.

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