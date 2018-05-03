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هيئة الرياضة تعلن عن حصر ديون الأندية السعودية للفترة ما قبل نهاية شهر مارس 2018

أعلنت الهيئة العامة للرياضة أنها تلقت تقريراً مفصلاً من المكتب المحاسبي المكلف بحصر ديون أندية دوري المحترفين السعودي.

وحرصاً من الهيئة العامة للرياضة على تفعيل التنظيمات المالية للأندية، فإنها أصدرت بياناً بمديونيات الأندية التي تمثل الفترة ما قبل نهاية شهر مارس 2018، وهي تخص الديون الخاصة بثلاثة عشر ناديا، حيث سيتم الإعـلان بنهاية الأسبوع الجاري عن مديونية نادي الباطن الذي طلب مهلة لحصر مديونياته بالإضافة إلى الناديين الصاعدين من ملحق دوري المحترفين السعودي ودوري الأمير محمد بن سلمان.

وتؤكد الهيئة أن إجمالي صافي ديون الأندية المعلن عنها تشمل النقد، والدعاوى القضائية، والذمم الدائنة قصيرة الأجل، والرواتب المستحقة، والقروض، ومصاريف أخرى.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هيئة الرياضة تعلن عن حصر ديون الأندية السعودية للفترة ما قبل نهاية شهر مارس 2018
سبق

أعلنت الهيئة العامة للرياضة أنها تلقت تقريراً مفصلاً من المكتب المحاسبي المكلف بحصر ديون أندية دوري المحترفين السعودي.

وحرصاً من الهيئة العامة للرياضة على تفعيل التنظيمات المالية للأندية، فإنها أصدرت بياناً بمديونيات الأندية التي تمثل الفترة ما قبل نهاية شهر مارس 2018، وهي تخص الديون الخاصة بثلاثة عشر ناديا، حيث سيتم الإعـلان بنهاية الأسبوع الجاري عن مديونية نادي الباطن الذي طلب مهلة لحصر مديونياته بالإضافة إلى الناديين الصاعدين من ملحق دوري المحترفين السعودي ودوري الأمير محمد بن سلمان.

وتؤكد الهيئة أن إجمالي صافي ديون الأندية المعلن عنها تشمل النقد، والدعاوى القضائية، والذمم الدائنة قصيرة الأجل، والرواتب المستحقة، والقروض، ومصاريف أخرى.

03 مايو 2018 - 17 شعبان 1439
03:28 AM

هيئة الرياضة تعلن عن حصر ديون الأندية السعودية للفترة ما قبل نهاية شهر مارس 2018

A A A
محمود الحمد - الرياض
4
1,369

أعلنت الهيئة العامة للرياضة أنها تلقت تقريراً مفصلاً من المكتب المحاسبي المكلف بحصر ديون أندية دوري المحترفين السعودي.

وحرصاً من الهيئة العامة للرياضة على تفعيل التنظيمات المالية للأندية، فإنها أصدرت بياناً بمديونيات الأندية التي تمثل الفترة ما قبل نهاية شهر مارس 2018، وهي تخص الديون الخاصة بثلاثة عشر ناديا، حيث سيتم الإعـلان بنهاية الأسبوع الجاري عن مديونية نادي الباطن الذي طلب مهلة لحصر مديونياته بالإضافة إلى الناديين الصاعدين من ملحق دوري المحترفين السعودي ودوري الأمير محمد بن سلمان.

وتؤكد الهيئة أن إجمالي صافي ديون الأندية المعلن عنها تشمل النقد، والدعاوى القضائية، والذمم الدائنة قصيرة الأجل، والرواتب المستحقة، والقروض، ومصاريف أخرى.

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