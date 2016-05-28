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القنوات الرياضية السعودية.. حضور لافت في تغطية نهائي كأس الملك

لتغطية الحدث الرياضي الأبرز "أغلى الكؤوس"

كثفت القنوات الرياضية السعودية حضورها من أجل تغطية نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - والذي يجمع التعاون والفيصلي مساء اليوم الخميس على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

ولأهمية نهائي "أغلى الكؤوس" فقد بدأ البث المباشر من مساء أمس الأربعاء، ببرامج توثيقية عن البطولة الأغلى، ولقاءات مع المعنيين في الشأن الرياضي.

وبدأ الاستوديو التحليلي في البث المباشر عند الساعة 7:30 من مساء اليوم الخميس، من إعداد نخبة من الزملاء الإعلاميين، وتقديم الزميل فهد المساعد، الذي يحاور المحللين (الدوليين السابقين) محيسن الجمعان، خالد الشنيف، وصالح خليفة.

بينما يتواجد المراسلان: خالد العرافة، وناصر الشيبان، في ميدان الحدث المنتظر (ملعب الملك فهد الدولي) ويعلق على اللقاء الكبير المعلق المعروف فهد العتيبي، والموهبة راشد الدوسري، فيما يتولى الخبير التحكيمي (الدولي السابق) عمر المهنا التعليق على الحالات الجدلية التي تستوجب الإيضاح.

ويشرف على القنوات الرياضية الزميل الإعلامي "المتمرس" في مجال الإعلام المرئي غانم القحطاني.

كأس الملك الفيصلي التعاون كأس خادم الحرمين الشريفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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القنوات الرياضية السعودية.. حضور لافت في تغطية نهائي كأس الملك
سبق

كثفت القنوات الرياضية السعودية حضورها من أجل تغطية نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - والذي يجمع التعاون والفيصلي مساء اليوم الخميس على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

ولأهمية نهائي "أغلى الكؤوس" فقد بدأ البث المباشر من مساء أمس الأربعاء، ببرامج توثيقية عن البطولة الأغلى، ولقاءات مع المعنيين في الشأن الرياضي.

وبدأ الاستوديو التحليلي في البث المباشر عند الساعة 7:30 من مساء اليوم الخميس، من إعداد نخبة من الزملاء الإعلاميين، وتقديم الزميل فهد المساعد، الذي يحاور المحللين (الدوليين السابقين) محيسن الجمعان، خالد الشنيف، وصالح خليفة.

بينما يتواجد المراسلان: خالد العرافة، وناصر الشيبان، في ميدان الحدث المنتظر (ملعب الملك فهد الدولي) ويعلق على اللقاء الكبير المعلق المعروف فهد العتيبي، والموهبة راشد الدوسري، فيما يتولى الخبير التحكيمي (الدولي السابق) عمر المهنا التعليق على الحالات الجدلية التي تستوجب الإيضاح.

ويشرف على القنوات الرياضية الزميل الإعلامي "المتمرس" في مجال الإعلام المرئي غانم القحطاني.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
07:47 PM
اخر تعديل
28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
12:21 AM

القنوات الرياضية السعودية.. حضور لافت في تغطية نهائي كأس الملك

لتغطية الحدث الرياضي الأبرز "أغلى الكؤوس"

A A A
أحمد سرور - الرياض
1
2,016

كثفت القنوات الرياضية السعودية حضورها من أجل تغطية نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - والذي يجمع التعاون والفيصلي مساء اليوم الخميس على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

ولأهمية نهائي "أغلى الكؤوس" فقد بدأ البث المباشر من مساء أمس الأربعاء، ببرامج توثيقية عن البطولة الأغلى، ولقاءات مع المعنيين في الشأن الرياضي.

وبدأ الاستوديو التحليلي في البث المباشر عند الساعة 7:30 من مساء اليوم الخميس، من إعداد نخبة من الزملاء الإعلاميين، وتقديم الزميل فهد المساعد، الذي يحاور المحللين (الدوليين السابقين) محيسن الجمعان، خالد الشنيف، وصالح خليفة.

بينما يتواجد المراسلان: خالد العرافة، وناصر الشيبان، في ميدان الحدث المنتظر (ملعب الملك فهد الدولي) ويعلق على اللقاء الكبير المعلق المعروف فهد العتيبي، والموهبة راشد الدوسري، فيما يتولى الخبير التحكيمي (الدولي السابق) عمر المهنا التعليق على الحالات الجدلية التي تستوجب الإيضاح.

ويشرف على القنوات الرياضية الزميل الإعلامي "المتمرس" في مجال الإعلام المرئي غانم القحطاني.

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