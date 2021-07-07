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6 ملايين جرعة تبقت.. هل ستصبح "جائحة كورونا" من الماضي في السعودية؟

كشف متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في وقت سابق بأن الوصول إلى تحصين 70% من أفراد المجتمع باللقاح ضد كورونا (كوفيد - 19) يعني تجاوز الجائحة وانتهاءها، وأنها ستصبح جزءاً من الماضي، واليوم أفصحت الوزارة عن إعطاء ‏أكثر من 19 مليون جرعة من اللقاح، ما يعني أنه تبقى ما يقارب نحو ستة ملايين جرعة لتصبح النسبة 71%، ويصبح من تلقى اللقاح 25 مليوناً مقارنة بعدد السكان، والذي بلغ في آخر إحصائية 35 مليون نسمة.

وتفصيلاً، بينت وزارة الصحة أن من حصل على لقاح كورونا بلغ حتى اليوم أكثر من 19 مليون جرعة، وذلك عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في كل مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة أن الإقبال لا يزال مستمراً على مراكز اللقاح، في ظل الجهود المكثفة من وزارة الصحة لتحقيق الأهداف المرجوة التي حرصت عليها القيادة الرشيدة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في السعودية.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، كشف في وقت سابق عن أن الوصول إلى تحصين 70% من أفراد المجتمع باللقاح ضد كورونا (كوفيد - 19) يعني تجاوز الجائحة وانتهاءها، وأن تصبح جزءاً من الماضي! كاشفاً في مداخلة تلفزيونية مع قناة "الإخبارية" بأن عودة السفر عند الإعلان عنها ستواكبها بروتوكولات تضيف حماية لكل من يرغبون في السفر.

ولفت "العبدالعالي" إلى أن تحقيق السعودية مؤشرات عالية ومتميزة ومتقدمة في التعامل مع جائحة كورونا، والتي كانت بخطوات استباقية متميزة في الإجراءات الصحية والوقائية، يجسد حرص واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله-، التي جعلت صحة الإنسان في هذه البلاد أولاً.

وعن أهمية أخذ اللقاح ضد "كورونا"، أضاف متحدث "الصحة": "وجود لقاح ناجح وفعّال وآمن في مواجهة أي جائحة يُعتبر الخطوة الأقوى في القضاء عليها؛ إذ إن المجتمعات إذا وصلت إلى نِسب مستويات مناعة كبيرة بحصول 60% و70 % من أفراد المجتمع على اللقاح، وأصبحوا في حالة تحصين ضد الوباء -هنا نتحدث عن فيروس كورونا (كوفيد - 19)- فإنه تنكسر سلسلة وحلقة انتشار الفيروس في المجتمع؛ ما يعني تجاوز الجائحة وانتهاءها، وأن تصبح في طي الماضي والنسيان!".

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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6 ملايين جرعة تبقت.. هل ستصبح "جائحة كورونا" من الماضي في السعودية؟
سبق

كشف متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في وقت سابق بأن الوصول إلى تحصين 70% من أفراد المجتمع باللقاح ضد كورونا (كوفيد - 19) يعني تجاوز الجائحة وانتهاءها، وأنها ستصبح جزءاً من الماضي، واليوم أفصحت الوزارة عن إعطاء ‏أكثر من 19 مليون جرعة من اللقاح، ما يعني أنه تبقى ما يقارب نحو ستة ملايين جرعة لتصبح النسبة 71%، ويصبح من تلقى اللقاح 25 مليوناً مقارنة بعدد السكان، والذي بلغ في آخر إحصائية 35 مليون نسمة.

وتفصيلاً، بينت وزارة الصحة أن من حصل على لقاح كورونا بلغ حتى اليوم أكثر من 19 مليون جرعة، وذلك عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في كل مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة أن الإقبال لا يزال مستمراً على مراكز اللقاح، في ظل الجهود المكثفة من وزارة الصحة لتحقيق الأهداف المرجوة التي حرصت عليها القيادة الرشيدة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في السعودية.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، كشف في وقت سابق عن أن الوصول إلى تحصين 70% من أفراد المجتمع باللقاح ضد كورونا (كوفيد - 19) يعني تجاوز الجائحة وانتهاءها، وأن تصبح جزءاً من الماضي! كاشفاً في مداخلة تلفزيونية مع قناة "الإخبارية" بأن عودة السفر عند الإعلان عنها ستواكبها بروتوكولات تضيف حماية لكل من يرغبون في السفر.

ولفت "العبدالعالي" إلى أن تحقيق السعودية مؤشرات عالية ومتميزة ومتقدمة في التعامل مع جائحة كورونا، والتي كانت بخطوات استباقية متميزة في الإجراءات الصحية والوقائية، يجسد حرص واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله-، التي جعلت صحة الإنسان في هذه البلاد أولاً.

وعن أهمية أخذ اللقاح ضد "كورونا"، أضاف متحدث "الصحة": "وجود لقاح ناجح وفعّال وآمن في مواجهة أي جائحة يُعتبر الخطوة الأقوى في القضاء عليها؛ إذ إن المجتمعات إذا وصلت إلى نِسب مستويات مناعة كبيرة بحصول 60% و70 % من أفراد المجتمع على اللقاح، وأصبحوا في حالة تحصين ضد الوباء -هنا نتحدث عن فيروس كورونا (كوفيد - 19)- فإنه تنكسر سلسلة وحلقة انتشار الفيروس في المجتمع؛ ما يعني تجاوز الجائحة وانتهاءها، وأن تصبح في طي الماضي والنسيان!".

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
11:05 PM
اخر تعديل
08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
12:00 AM

6 ملايين جرعة تبقت.. هل ستصبح "جائحة كورونا" من الماضي في السعودية؟

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
0
2,994

كشف متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في وقت سابق بأن الوصول إلى تحصين 70% من أفراد المجتمع باللقاح ضد كورونا (كوفيد - 19) يعني تجاوز الجائحة وانتهاءها، وأنها ستصبح جزءاً من الماضي، واليوم أفصحت الوزارة عن إعطاء ‏أكثر من 19 مليون جرعة من اللقاح، ما يعني أنه تبقى ما يقارب نحو ستة ملايين جرعة لتصبح النسبة 71%، ويصبح من تلقى اللقاح 25 مليوناً مقارنة بعدد السكان، والذي بلغ في آخر إحصائية 35 مليون نسمة.

وتفصيلاً، بينت وزارة الصحة أن من حصل على لقاح كورونا بلغ حتى اليوم أكثر من 19 مليون جرعة، وذلك عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في كل مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة أن الإقبال لا يزال مستمراً على مراكز اللقاح، في ظل الجهود المكثفة من وزارة الصحة لتحقيق الأهداف المرجوة التي حرصت عليها القيادة الرشيدة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في السعودية.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، كشف في وقت سابق عن أن الوصول إلى تحصين 70% من أفراد المجتمع باللقاح ضد كورونا (كوفيد - 19) يعني تجاوز الجائحة وانتهاءها، وأن تصبح جزءاً من الماضي! كاشفاً في مداخلة تلفزيونية مع قناة "الإخبارية" بأن عودة السفر عند الإعلان عنها ستواكبها بروتوكولات تضيف حماية لكل من يرغبون في السفر.

ولفت "العبدالعالي" إلى أن تحقيق السعودية مؤشرات عالية ومتميزة ومتقدمة في التعامل مع جائحة كورونا، والتي كانت بخطوات استباقية متميزة في الإجراءات الصحية والوقائية، يجسد حرص واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله-، التي جعلت صحة الإنسان في هذه البلاد أولاً.

وعن أهمية أخذ اللقاح ضد "كورونا"، أضاف متحدث "الصحة": "وجود لقاح ناجح وفعّال وآمن في مواجهة أي جائحة يُعتبر الخطوة الأقوى في القضاء عليها؛ إذ إن المجتمعات إذا وصلت إلى نِسب مستويات مناعة كبيرة بحصول 60% و70 % من أفراد المجتمع على اللقاح، وأصبحوا في حالة تحصين ضد الوباء -هنا نتحدث عن فيروس كورونا (كوفيد - 19)- فإنه تنكسر سلسلة وحلقة انتشار الفيروس في المجتمع؛ ما يعني تجاوز الجائحة وانتهاءها، وأن تصبح في طي الماضي والنسيان!".

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