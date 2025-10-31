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المملكة تحتفظ بمقعد نائب رئيس مؤتمر اليونسكو لمكافحة المنشطات

بعد فوز وكيل وزارة الرياضة بالمنصب للدورة الثانية تواليًا

‬ احتفظت المملكة العربية السعـودية بمقعد "نائب رئيس مؤتمر اليونسكو لمكافحة المنشطات" حتى العام 2023م؛ وذلك بعد فوز وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعـد بالمنصب للدورة الثانية على التوالي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عُقد في مقر اليونيسكو بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد كبير من وزراء الرياضة من مختلف الدول؛ فضلًا عن ممثلي "191" دولة.

وبهذه المناسبة، عبّر "المسعد" عن اعتزازه بتمثيل الوطن عبر هذا المنصب المهم؛ مما يؤكد الثقة والكفاءة الكبيرتين اللتين يحظى بهما أبناء المملكة من مختلف المنظمات العالمية والاتحادات الدولية، مثمنًا للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، دعمه المستمر وتوجيهاته الدائمة، التي أثمرت هذا الإنجاز الذي يسجل باسم الوطن، وللأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد آل مقرن مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، الجهود التي تبذلها المندوبية بشكل عام بحضور المملكة الفعال في كافة برامج اليونيسكو.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المملكة تحتفظ بمقعد نائب رئيس مؤتمر اليونسكو لمكافحة المنشطات
سبق

‬ احتفظت المملكة العربية السعـودية بمقعد "نائب رئيس مؤتمر اليونسكو لمكافحة المنشطات" حتى العام 2023م؛ وذلك بعد فوز وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعـد بالمنصب للدورة الثانية على التوالي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عُقد في مقر اليونيسكو بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد كبير من وزراء الرياضة من مختلف الدول؛ فضلًا عن ممثلي "191" دولة.

وبهذه المناسبة، عبّر "المسعد" عن اعتزازه بتمثيل الوطن عبر هذا المنصب المهم؛ مما يؤكد الثقة والكفاءة الكبيرتين اللتين يحظى بهما أبناء المملكة من مختلف المنظمات العالمية والاتحادات الدولية، مثمنًا للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، دعمه المستمر وتوجيهاته الدائمة، التي أثمرت هذا الإنجاز الذي يسجل باسم الوطن، وللأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد آل مقرن مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، الجهود التي تبذلها المندوبية بشكل عام بحضور المملكة الفعال في كافة برامج اليونيسكو.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
03:19 PM
اخر تعديل
31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
12:05 AM

المملكة تحتفظ بمقعد نائب رئيس مؤتمر اليونسكو لمكافحة المنشطات

بعد فوز وكيل وزارة الرياضة بالمنصب للدورة الثانية تواليًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬ احتفظت المملكة العربية السعـودية بمقعد "نائب رئيس مؤتمر اليونسكو لمكافحة المنشطات" حتى العام 2023م؛ وذلك بعد فوز وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعـد بالمنصب للدورة الثانية على التوالي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عُقد في مقر اليونيسكو بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد كبير من وزراء الرياضة من مختلف الدول؛ فضلًا عن ممثلي "191" دولة.

وبهذه المناسبة، عبّر "المسعد" عن اعتزازه بتمثيل الوطن عبر هذا المنصب المهم؛ مما يؤكد الثقة والكفاءة الكبيرتين اللتين يحظى بهما أبناء المملكة من مختلف المنظمات العالمية والاتحادات الدولية، مثمنًا للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، دعمه المستمر وتوجيهاته الدائمة، التي أثمرت هذا الإنجاز الذي يسجل باسم الوطن، وللأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد آل مقرن مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، الجهود التي تبذلها المندوبية بشكل عام بحضور المملكة الفعال في كافة برامج اليونيسكو.

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