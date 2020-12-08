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هدية "استثنائية" من جوجل لأصحاب هواتف "أندرويد"

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "جوجل" الأمريكية قررت منح هدية "استثنائية لأصحاب هواتف "أندرويد".

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن جوجل قررت منح مستخدمي متجر "جوجل بلاي" الإلكتروني على هواتف "أندرويد"، إمكانية إرسال بطاقات هدايا رقمية على نظامها الأساسي.

وأشار التقرير إلى أن تلك الهدايا الاستثنائية من جوجل، جاءت بالشراكة مع شركة "كويكليفر" المملوكة لشركة "بن لابس".

وسيتيح هذا إمكانية إرسال بطاقات هدايا افتراضية من جوجل لأكثر من 150 علامة تجارية عبر الإنترنت وغير متصلة بالإنترنت.

وتشمل هذه الهدايا من جوجل، هدايا من شركات مثل أوبر وأمازون وجوجل نفسها.

ويمكن البحث عن ميزة الهدايا الافتراضية على "جوجل بلاي" عن طريق كتابة كلمة "Woohoo" في أيقونة البحث؛ لتتمكن من الاختيار بين الهدايا المختلفة عبر التطبيق وإرسالها لمن تحب أو تفضل.

ويمكن أيضًا الوصول إلى هدايا جوجل عن طريق الدخول إلى قسم "بزنس"، لتجد الهدايا متاحة من مختلف العلامات التجارية.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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هدية "استثنائية" من جوجل لأصحاب هواتف "أندرويد"
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "جوجل" الأمريكية قررت منح هدية "استثنائية لأصحاب هواتف "أندرويد".

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن جوجل قررت منح مستخدمي متجر "جوجل بلاي" الإلكتروني على هواتف "أندرويد"، إمكانية إرسال بطاقات هدايا رقمية على نظامها الأساسي.

وأشار التقرير إلى أن تلك الهدايا الاستثنائية من جوجل، جاءت بالشراكة مع شركة "كويكليفر" المملوكة لشركة "بن لابس".

وسيتيح هذا إمكانية إرسال بطاقات هدايا افتراضية من جوجل لأكثر من 150 علامة تجارية عبر الإنترنت وغير متصلة بالإنترنت.

وتشمل هذه الهدايا من جوجل، هدايا من شركات مثل أوبر وأمازون وجوجل نفسها.

ويمكن البحث عن ميزة الهدايا الافتراضية على "جوجل بلاي" عن طريق كتابة كلمة "Woohoo" في أيقونة البحث؛ لتتمكن من الاختيار بين الهدايا المختلفة عبر التطبيق وإرسالها لمن تحب أو تفضل.

ويمكن أيضًا الوصول إلى هدايا جوجل عن طريق الدخول إلى قسم "بزنس"، لتجد الهدايا متاحة من مختلف العلامات التجارية.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
10:24 AM

هدية "استثنائية" من جوجل لأصحاب هواتف "أندرويد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "جوجل" الأمريكية قررت منح هدية "استثنائية لأصحاب هواتف "أندرويد".

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن جوجل قررت منح مستخدمي متجر "جوجل بلاي" الإلكتروني على هواتف "أندرويد"، إمكانية إرسال بطاقات هدايا رقمية على نظامها الأساسي.

وأشار التقرير إلى أن تلك الهدايا الاستثنائية من جوجل، جاءت بالشراكة مع شركة "كويكليفر" المملوكة لشركة "بن لابس".

وسيتيح هذا إمكانية إرسال بطاقات هدايا افتراضية من جوجل لأكثر من 150 علامة تجارية عبر الإنترنت وغير متصلة بالإنترنت.

وتشمل هذه الهدايا من جوجل، هدايا من شركات مثل أوبر وأمازون وجوجل نفسها.

ويمكن البحث عن ميزة الهدايا الافتراضية على "جوجل بلاي" عن طريق كتابة كلمة "Woohoo" في أيقونة البحث؛ لتتمكن من الاختيار بين الهدايا المختلفة عبر التطبيق وإرسالها لمن تحب أو تفضل.

ويمكن أيضًا الوصول إلى هدايا جوجل عن طريق الدخول إلى قسم "بزنس"، لتجد الهدايا متاحة من مختلف العلامات التجارية.

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