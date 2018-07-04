النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"جنية النار" و"الحوت الأزرق" و"تحدي شارلي".. طفلك قد يكون ضحية أحدهم

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

الحكومة الفلسطينية تحذّر من التصعيد الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى

أدانت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال واعتبرتها تحريضاً سافراً وخطيراً

حذّرت الحكومة الفلسطينية من استمرار التصعيد الاحتلالي الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة.

وأدان المتحدث الرسمي باسم الحكومة "يوسف المحمود"، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بخصوص ما سُمّي "السماح بزيارات أعضاء الكنيست للمسجد الأقصى"، وشدد على أن تلك التصريحات تعتبر تحريضاً سافراً وخطيراً على مواصلة اقتحام الحرم الشريف، وتشجيعاً على المساس بمقدسات العرب والمسلمين.

وقال المتحدث الرسمي: إن هذه الخطوة الاحتلالية الجديدة، ما كان نتنياهو يجرؤ على ارتكابها بهذه العنجهية والصيغة المستفزة؛ لولا الانحياز الأمريكي لسياسات الاحتلال وإجراءاته التعسفية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الحكومة الفلسطينية تحذّر من التصعيد الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى
سبق

حذّرت الحكومة الفلسطينية من استمرار التصعيد الاحتلالي الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة.

وأدان المتحدث الرسمي باسم الحكومة "يوسف المحمود"، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بخصوص ما سُمّي "السماح بزيارات أعضاء الكنيست للمسجد الأقصى"، وشدد على أن تلك التصريحات تعتبر تحريضاً سافراً وخطيراً على مواصلة اقتحام الحرم الشريف، وتشجيعاً على المساس بمقدسات العرب والمسلمين.

وقال المتحدث الرسمي: إن هذه الخطوة الاحتلالية الجديدة، ما كان نتنياهو يجرؤ على ارتكابها بهذه العنجهية والصيغة المستفزة؛ لولا الانحياز الأمريكي لسياسات الاحتلال وإجراءاته التعسفية.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
11:57 AM

الحكومة الفلسطينية تحذّر من التصعيد الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى

أدانت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال واعتبرتها تحريضاً سافراً وخطيراً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
6
1,381

حذّرت الحكومة الفلسطينية من استمرار التصعيد الاحتلالي الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة.

وأدان المتحدث الرسمي باسم الحكومة "يوسف المحمود"، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بخصوص ما سُمّي "السماح بزيارات أعضاء الكنيست للمسجد الأقصى"، وشدد على أن تلك التصريحات تعتبر تحريضاً سافراً وخطيراً على مواصلة اقتحام الحرم الشريف، وتشجيعاً على المساس بمقدسات العرب والمسلمين.

وقال المتحدث الرسمي: إن هذه الخطوة الاحتلالية الجديدة، ما كان نتنياهو يجرؤ على ارتكابها بهذه العنجهية والصيغة المستفزة؛ لولا الانحياز الأمريكي لسياسات الاحتلال وإجراءاته التعسفية.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,684
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,185
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,168
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,432

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول
ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة