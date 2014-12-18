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رئيس الاتحاد الدولي يؤكد استمرار كأس العرب تحت مظلة الفيفا

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "جاني إنفانتينو"، استمرار كأس العرب في النسخ المقبلة تحت مظلة الفيفا كما حدث في النسخة الاستثنائية في قطر.

ويشهد لقاء نهائي كأس العرب المُقام حاليًا بين تونس والجزائر، حضور "إنفانتينو" الذي أدلى بتصريحات على هامش اللقاء، أثنى خلالها على تنظيم البطولة، وأكد استمرارها تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم في السنوات المقبلة.

وتحدث "إنفانتينو" عن بطولة كأس العرب قائلًا: "بطولة رائعة وسوف نعمل على أن تكون بطولة مستمرة تُقام تحت مظلة الفيفا"، معقبًا: بطولة كأس العرب رائعة ودعمت الفكرة القائلة إن كرة القدم توحّد كل البلدان والشعوب.

وكان "فيفا" قد وافق على أن تكون هذه النسخة العاشرة من البطولة والمقامة حاليًا تحت مظلة الاتحاد الدولي، في إطار استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 نهاية العام المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رئيس الاتحاد الدولي يؤكد استمرار كأس العرب تحت مظلة الفيفا
سبق

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "جاني إنفانتينو"، استمرار كأس العرب في النسخ المقبلة تحت مظلة الفيفا كما حدث في النسخة الاستثنائية في قطر.

ويشهد لقاء نهائي كأس العرب المُقام حاليًا بين تونس والجزائر، حضور "إنفانتينو" الذي أدلى بتصريحات على هامش اللقاء، أثنى خلالها على تنظيم البطولة، وأكد استمرارها تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم في السنوات المقبلة.

وتحدث "إنفانتينو" عن بطولة كأس العرب قائلًا: "بطولة رائعة وسوف نعمل على أن تكون بطولة مستمرة تُقام تحت مظلة الفيفا"، معقبًا: بطولة كأس العرب رائعة ودعمت الفكرة القائلة إن كرة القدم توحّد كل البلدان والشعوب.

وكان "فيفا" قد وافق على أن تكون هذه النسخة العاشرة من البطولة والمقامة حاليًا تحت مظلة الاتحاد الدولي، في إطار استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 نهاية العام المقبل.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
08:00 PM

رئيس الاتحاد الدولي يؤكد استمرار كأس العرب تحت مظلة الفيفا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
2,015

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "جاني إنفانتينو"، استمرار كأس العرب في النسخ المقبلة تحت مظلة الفيفا كما حدث في النسخة الاستثنائية في قطر.

ويشهد لقاء نهائي كأس العرب المُقام حاليًا بين تونس والجزائر، حضور "إنفانتينو" الذي أدلى بتصريحات على هامش اللقاء، أثنى خلالها على تنظيم البطولة، وأكد استمرارها تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم في السنوات المقبلة.

وتحدث "إنفانتينو" عن بطولة كأس العرب قائلًا: "بطولة رائعة وسوف نعمل على أن تكون بطولة مستمرة تُقام تحت مظلة الفيفا"، معقبًا: بطولة كأس العرب رائعة ودعمت الفكرة القائلة إن كرة القدم توحّد كل البلدان والشعوب.

وكان "فيفا" قد وافق على أن تكون هذه النسخة العاشرة من البطولة والمقامة حاليًا تحت مظلة الاتحاد الدولي، في إطار استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 نهاية العام المقبل.

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