"التجارة" تستدعي 53 مركبة "POLARIS / Slingshot"
بسبب خلل في "تثبيت المقاعد" قد يؤدي إلى وقوع حوادث
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 53 مركبة "POLARIS / Slingshot" موديلات: 2015- 2018.
وأوضحت الوزارة في حسابها عبر "تويتر"، أن الاستدعاء سببه خلل في وحدة تثبيت المقاعد، قد يؤدي إلى تحرك مقعد السائق بشكل مفاجئ؛ مما يزيد من احتمالية فقْد السيطرة ووقوع حادث.
ودعت الوزارة أصحاب المركبات إلى التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
"التجارة" تستدعي 53 مركبة "POLARIS / Slingshot"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-05-02
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 53 مركبة "POLARIS / Slingshot" موديلات: 2015- 2018.
وأوضحت الوزارة في حسابها عبر "تويتر"، أن الاستدعاء سببه خلل في وحدة تثبيت المقاعد، قد يؤدي إلى تحرك مقعد السائق بشكل مفاجئ؛ مما يزيد من احتمالية فقْد السيطرة ووقوع حادث.
ودعت الوزارة أصحاب المركبات إلى التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
01:55 PM
"التجارة" تستدعي 53 مركبة "POLARIS / Slingshot"
بسبب خلل في "تثبيت المقاعد" قد يؤدي إلى وقوع حوادث
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 53 مركبة "POLARIS / Slingshot" موديلات: 2015- 2018.
وأوضحت الوزارة في حسابها عبر "تويتر"، أن الاستدعاء سببه خلل في وحدة تثبيت المقاعد، قد يؤدي إلى تحرك مقعد السائق بشكل مفاجئ؛ مما يزيد من احتمالية فقْد السيطرة ووقوع حادث.
ودعت الوزارة أصحاب المركبات إلى التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.