النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التجارة" تستدعي 53 مركبة "POLARIS / Slingshot"

بسبب خلل في "تثبيت المقاعد" قد يؤدي إلى وقوع حوادث

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 53 مركبة "POLARIS / Slingshot" موديلات: 2015- 2018.

وأوضحت الوزارة في حسابها عبر "تويتر"، أن الاستدعاء سببه خلل في وحدة تثبيت المقاعد، قد يؤدي إلى تحرك مقعد السائق بشكل مفاجئ؛ مما يزيد من احتمالية فقْد السيطرة ووقوع حادث.

ودعت الوزارة أصحاب المركبات إلى التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

اعلان
"التجارة" تستدعي 53 مركبة "POLARIS / Slingshot"
سبق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 53 مركبة "POLARIS / Slingshot" موديلات: 2015- 2018.

وأوضحت الوزارة في حسابها عبر "تويتر"، أن الاستدعاء سببه خلل في وحدة تثبيت المقاعد، قد يؤدي إلى تحرك مقعد السائق بشكل مفاجئ؛ مما يزيد من احتمالية فقْد السيطرة ووقوع حادث.

ودعت الوزارة أصحاب المركبات إلى التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
01:55 PM

"التجارة" تستدعي 53 مركبة "POLARIS / Slingshot"

بسبب خلل في "تثبيت المقاعد" قد يؤدي إلى وقوع حوادث

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
6,041

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 53 مركبة "POLARIS / Slingshot" موديلات: 2015- 2018.

وأوضحت الوزارة في حسابها عبر "تويتر"، أن الاستدعاء سببه خلل في وحدة تثبيت المقاعد، قد يؤدي إلى تحرك مقعد السائق بشكل مفاجئ؛ مما يزيد من احتمالية فقْد السيطرة ووقوع حادث.

ودعت الوزارة أصحاب المركبات إلى التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

شارك برأيك
72
468

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,460
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,190
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,212
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,336

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة