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4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة وجازان والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البطحاء والشيبة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة جازان أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وكذلك تشهد مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث والشعيبة وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الخميس.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة أيضًا بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

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4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة وجازان والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البطحاء والشيبة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة جازان أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وكذلك تشهد مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث والشعيبة وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الخميس.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة أيضًا بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
01:41 AM

4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة وجازان والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البطحاء والشيبة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة جازان أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وكذلك تشهد مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث والشعيبة وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الخميس.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة أيضًا بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

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