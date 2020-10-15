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هيئة الفضاء تشارك في الدورة الـ71 للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية 2020

للتفاعل مع صنّاع القرار الرئيسيين في وكالات الفضاء والشركاء المحتملين

شاركت الهيئة السعودية للفضاء في المعرض الافتراضي التابع للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية الحادي والسبعين (IAC2020)، الذي اختتم أعماله أمس الأربعاء تحت شعار "الفضاء السيبراني".

ونُظم المؤتمر خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2020م، من أجل إتاحة الفرصة للجهات المعنية بالفضاء للتعريف ببرامجها ومنتجاتها وأنشطتها، من خلال الجلسات العلمية والتقنية وورش العمل، وإتاحة الفرصة للتفاعل مع صناع القرار الرئيسيين في وكالات الفضاء الحكومية والشركاء المحتملين.

وتركزت مشاركة الهيئة في المعرض الافتراضي الذي شارك فيه أكثر من 34 جناحاً افتراضياً من وكالات فضاء دولية وجامعات وشركات خاصة، وزار الصفحات الخاصة به ما يقارب (16 ألف) زائر، في تصميم صفحات خاصة بها، ووضع شعارها، وعرض عدد من مقاطع الفيديو على شاشات خصصت لها للتعريف بقطاع الفضاء بالمملكة، والتوجهات المستقبلية له، وفتح قاعة اجتماعات افتراضية أشرف على إدارتها والرد على الأسئلة التي ترد من زوار المعرض متخصصون من الهيئة.

وقالت رئيسة الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية باسكال إهرنفريوند، في كلمة لها في وقتٍ سابق: إن فعاليات مؤتمر IAC ، كان من المفترض أن تقام هذا العام في دبي، إلا أنها أُجّلت إلى العام المقبل بسبب الظروف المرتبطة بجائحة كورونا.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ، أن الهيئة حرصت على المشاركة في هذه النسخة الافتراضية من المعرض للتعريف بتاريخ المملكة الطويل في مجال الفضاء، موضحاً أن المملكة أولت قطاع الفضاء أهمية كبيرة منذ فترة تجاوزت الأربعين عاماً، وكان لها أسبقية في رحلات الفضاء واستخداماته في المنطقة العربية بسبب التقدم العلمي والتقني المستمر الذي تزخر به منذ عقود، وتفاعلها مع الحراك الحيوي والصحي الذي يشهده قطاع الفضاء في العالم، وحرصها على تعزيز شراكتها الدولية مع اللاعبين الرئيسيين في قطاع الفضاء والمنظمات الدولية والاتحادات العالمية بشقيها الحكومي والأهلي من أجل تبادل المعرفة والخبرة.

الهيئة السعودية للفضاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة الفضاء تشارك في الدورة الـ71 للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية 2020
سبق

شاركت الهيئة السعودية للفضاء في المعرض الافتراضي التابع للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية الحادي والسبعين (IAC2020)، الذي اختتم أعماله أمس الأربعاء تحت شعار "الفضاء السيبراني".

ونُظم المؤتمر خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2020م، من أجل إتاحة الفرصة للجهات المعنية بالفضاء للتعريف ببرامجها ومنتجاتها وأنشطتها، من خلال الجلسات العلمية والتقنية وورش العمل، وإتاحة الفرصة للتفاعل مع صناع القرار الرئيسيين في وكالات الفضاء الحكومية والشركاء المحتملين.

وتركزت مشاركة الهيئة في المعرض الافتراضي الذي شارك فيه أكثر من 34 جناحاً افتراضياً من وكالات فضاء دولية وجامعات وشركات خاصة، وزار الصفحات الخاصة به ما يقارب (16 ألف) زائر، في تصميم صفحات خاصة بها، ووضع شعارها، وعرض عدد من مقاطع الفيديو على شاشات خصصت لها للتعريف بقطاع الفضاء بالمملكة، والتوجهات المستقبلية له، وفتح قاعة اجتماعات افتراضية أشرف على إدارتها والرد على الأسئلة التي ترد من زوار المعرض متخصصون من الهيئة.

وقالت رئيسة الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية باسكال إهرنفريوند، في كلمة لها في وقتٍ سابق: إن فعاليات مؤتمر IAC ، كان من المفترض أن تقام هذا العام في دبي، إلا أنها أُجّلت إلى العام المقبل بسبب الظروف المرتبطة بجائحة كورونا.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ، أن الهيئة حرصت على المشاركة في هذه النسخة الافتراضية من المعرض للتعريف بتاريخ المملكة الطويل في مجال الفضاء، موضحاً أن المملكة أولت قطاع الفضاء أهمية كبيرة منذ فترة تجاوزت الأربعين عاماً، وكان لها أسبقية في رحلات الفضاء واستخداماته في المنطقة العربية بسبب التقدم العلمي والتقني المستمر الذي تزخر به منذ عقود، وتفاعلها مع الحراك الحيوي والصحي الذي يشهده قطاع الفضاء في العالم، وحرصها على تعزيز شراكتها الدولية مع اللاعبين الرئيسيين في قطاع الفضاء والمنظمات الدولية والاتحادات العالمية بشقيها الحكومي والأهلي من أجل تبادل المعرفة والخبرة.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
05:14 PM

هيئة الفضاء تشارك في الدورة الـ71 للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية 2020

للتفاعل مع صنّاع القرار الرئيسيين في وكالات الفضاء والشركاء المحتملين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شاركت الهيئة السعودية للفضاء في المعرض الافتراضي التابع للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية الحادي والسبعين (IAC2020)، الذي اختتم أعماله أمس الأربعاء تحت شعار "الفضاء السيبراني".

ونُظم المؤتمر خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2020م، من أجل إتاحة الفرصة للجهات المعنية بالفضاء للتعريف ببرامجها ومنتجاتها وأنشطتها، من خلال الجلسات العلمية والتقنية وورش العمل، وإتاحة الفرصة للتفاعل مع صناع القرار الرئيسيين في وكالات الفضاء الحكومية والشركاء المحتملين.

وتركزت مشاركة الهيئة في المعرض الافتراضي الذي شارك فيه أكثر من 34 جناحاً افتراضياً من وكالات فضاء دولية وجامعات وشركات خاصة، وزار الصفحات الخاصة به ما يقارب (16 ألف) زائر، في تصميم صفحات خاصة بها، ووضع شعارها، وعرض عدد من مقاطع الفيديو على شاشات خصصت لها للتعريف بقطاع الفضاء بالمملكة، والتوجهات المستقبلية له، وفتح قاعة اجتماعات افتراضية أشرف على إدارتها والرد على الأسئلة التي ترد من زوار المعرض متخصصون من الهيئة.

وقالت رئيسة الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية باسكال إهرنفريوند، في كلمة لها في وقتٍ سابق: إن فعاليات مؤتمر IAC ، كان من المفترض أن تقام هذا العام في دبي، إلا أنها أُجّلت إلى العام المقبل بسبب الظروف المرتبطة بجائحة كورونا.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ، أن الهيئة حرصت على المشاركة في هذه النسخة الافتراضية من المعرض للتعريف بتاريخ المملكة الطويل في مجال الفضاء، موضحاً أن المملكة أولت قطاع الفضاء أهمية كبيرة منذ فترة تجاوزت الأربعين عاماً، وكان لها أسبقية في رحلات الفضاء واستخداماته في المنطقة العربية بسبب التقدم العلمي والتقني المستمر الذي تزخر به منذ عقود، وتفاعلها مع الحراك الحيوي والصحي الذي يشهده قطاع الفضاء في العالم، وحرصها على تعزيز شراكتها الدولية مع اللاعبين الرئيسيين في قطاع الفضاء والمنظمات الدولية والاتحادات العالمية بشقيها الحكومي والأهلي من أجل تبادل المعرفة والخبرة.

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