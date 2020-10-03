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الهند تسجّل 79476 إصابة جديدة و1069 حالة وفاة بكورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أفاد أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الهندية، بأن حالات الوفيات من جرّاء فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد بلغت 100842، عقب تسجيل 1069 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقاً لبيانات الوزارة ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد بالهند، إلى 6473545 بعد تسجيل 79476 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيروس كورونا الجديد

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الهند تسجّل 79476 إصابة جديدة و1069 حالة وفاة بكورونا
سبق

أفاد أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الهندية، بأن حالات الوفيات من جرّاء فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد بلغت 100842، عقب تسجيل 1069 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقاً لبيانات الوزارة ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد بالهند، إلى 6473545 بعد تسجيل 79476 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
10:28 AM

الهند تسجّل 79476 إصابة جديدة و1069 حالة وفاة بكورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفاد أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الهندية، بأن حالات الوفيات من جرّاء فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد بلغت 100842، عقب تسجيل 1069 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقاً لبيانات الوزارة ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد بالهند، إلى 6473545 بعد تسجيل 79476 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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