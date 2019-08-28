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الطائف .. إسدال الستار عن أكبر مجسم للهجن بالعالم يتم تسجيله بـ "جينيس"

يقف على قاعدة فولاذية ضد التآكل عرضه 10 أمتار ومزوّد بـ 51 ألف مصدر إضاءة

أسدل رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد؛ الستار عن أكبر مجسم للهجن في العالم، بحضور محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني؛ ومندوب موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية قلين بولارد؛ وذلك بقرية الهجن في حديقة الملك فيصل بالطائف.

ويقف مجسم الهجن بقرية الهجن بمهرجان ولي العهد للهجن على قاعدة فولاذية ضد التآكل، ويبلغ عرض المجسم 10 م، وارتفاعه 4.65م، ومزوّد بــ 51.200 ألف مصدر إضاءة وبأشكال هندسية جعلت منه معلماً بارزاً ورمزاً حضارياً يعزز وجود اسم السعودية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

يأتي هذا الإنجاز لمهرجان ولي العهد للهجن، ليضاف إلى الإنجاز الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى بعد أن دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية وتسجيله أكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم، بتسجيل أكبر عدد مطايا مشاركة في سباقات الهجن بعدد 11186 تنافست في 787 شوطاً.

ويواصل مهرجان ولي العهد للهجن الذي تُقام منافساته حالياً على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف تسجيله الأرقام القياسية، بالتزامن مع إقامة منافساته التي تعد الأقوى والأضخم من نوعها في المنطقة، التي خصص لها جوائز بلغت 53 مليون ريال، وسط مشاركة واسعة وغير مسبوقة من السعودية ودول الخليج والدول العربية.

وشكّلت نجاحات مهرجان ولي العهد للهجن، نقلة نوعية كبيرة لمسيرة هذه الرياضة العريقة في موطنها ووسط جمهورها ومحبيها، لتكون الوجهة الأولى على مستوى العالم اهتماماً وتنظيماً لرياضة الهجن العريقة، كما جاء ليعزز الجوانب الحضارية والوطنية، ويسهم في تحقيق عوائد ثقافية واقتصادية كبيرة.

يأتي مهرجان ولي العهد للهجن في إطار العناية الخاصة التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لقطاع الهجن لتطويره وفق رؤية المملكة 2030 الطموحة التي تواكب مكانة المملكة وتطلعات أبنائها، وتحقق تطلعات ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة.

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الطائف .. إسدال الستار عن أكبر مجسم للهجن بالعالم يتم تسجيله بـ "جينيس"
سبق

أسدل رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد؛ الستار عن أكبر مجسم للهجن في العالم، بحضور محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني؛ ومندوب موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية قلين بولارد؛ وذلك بقرية الهجن في حديقة الملك فيصل بالطائف.

ويقف مجسم الهجن بقرية الهجن بمهرجان ولي العهد للهجن على قاعدة فولاذية ضد التآكل، ويبلغ عرض المجسم 10 م، وارتفاعه 4.65م، ومزوّد بــ 51.200 ألف مصدر إضاءة وبأشكال هندسية جعلت منه معلماً بارزاً ورمزاً حضارياً يعزز وجود اسم السعودية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

يأتي هذا الإنجاز لمهرجان ولي العهد للهجن، ليضاف إلى الإنجاز الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى بعد أن دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية وتسجيله أكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم، بتسجيل أكبر عدد مطايا مشاركة في سباقات الهجن بعدد 11186 تنافست في 787 شوطاً.

ويواصل مهرجان ولي العهد للهجن الذي تُقام منافساته حالياً على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف تسجيله الأرقام القياسية، بالتزامن مع إقامة منافساته التي تعد الأقوى والأضخم من نوعها في المنطقة، التي خصص لها جوائز بلغت 53 مليون ريال، وسط مشاركة واسعة وغير مسبوقة من السعودية ودول الخليج والدول العربية.

وشكّلت نجاحات مهرجان ولي العهد للهجن، نقلة نوعية كبيرة لمسيرة هذه الرياضة العريقة في موطنها ووسط جمهورها ومحبيها، لتكون الوجهة الأولى على مستوى العالم اهتماماً وتنظيماً لرياضة الهجن العريقة، كما جاء ليعزز الجوانب الحضارية والوطنية، ويسهم في تحقيق عوائد ثقافية واقتصادية كبيرة.

يأتي مهرجان ولي العهد للهجن في إطار العناية الخاصة التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لقطاع الهجن لتطويره وفق رؤية المملكة 2030 الطموحة التي تواكب مكانة المملكة وتطلعات أبنائها، وتحقق تطلعات ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
09:31 AM

الطائف .. إسدال الستار عن أكبر مجسم للهجن بالعالم يتم تسجيله بـ "جينيس"

يقف على قاعدة فولاذية ضد التآكل عرضه 10 أمتار ومزوّد بـ 51 ألف مصدر إضاءة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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أسدل رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد؛ الستار عن أكبر مجسم للهجن في العالم، بحضور محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني؛ ومندوب موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية قلين بولارد؛ وذلك بقرية الهجن في حديقة الملك فيصل بالطائف.

ويقف مجسم الهجن بقرية الهجن بمهرجان ولي العهد للهجن على قاعدة فولاذية ضد التآكل، ويبلغ عرض المجسم 10 م، وارتفاعه 4.65م، ومزوّد بــ 51.200 ألف مصدر إضاءة وبأشكال هندسية جعلت منه معلماً بارزاً ورمزاً حضارياً يعزز وجود اسم السعودية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

يأتي هذا الإنجاز لمهرجان ولي العهد للهجن، ليضاف إلى الإنجاز الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى بعد أن دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية وتسجيله أكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم، بتسجيل أكبر عدد مطايا مشاركة في سباقات الهجن بعدد 11186 تنافست في 787 شوطاً.

ويواصل مهرجان ولي العهد للهجن الذي تُقام منافساته حالياً على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف تسجيله الأرقام القياسية، بالتزامن مع إقامة منافساته التي تعد الأقوى والأضخم من نوعها في المنطقة، التي خصص لها جوائز بلغت 53 مليون ريال، وسط مشاركة واسعة وغير مسبوقة من السعودية ودول الخليج والدول العربية.

وشكّلت نجاحات مهرجان ولي العهد للهجن، نقلة نوعية كبيرة لمسيرة هذه الرياضة العريقة في موطنها ووسط جمهورها ومحبيها، لتكون الوجهة الأولى على مستوى العالم اهتماماً وتنظيماً لرياضة الهجن العريقة، كما جاء ليعزز الجوانب الحضارية والوطنية، ويسهم في تحقيق عوائد ثقافية واقتصادية كبيرة.

يأتي مهرجان ولي العهد للهجن في إطار العناية الخاصة التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لقطاع الهجن لتطويره وفق رؤية المملكة 2030 الطموحة التي تواكب مكانة المملكة وتطلعات أبنائها، وتحقق تطلعات ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة.

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