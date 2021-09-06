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القاهرة.. الأزهر يُدين الهجوم الإرهابي بمدينة كركوك العراقية

أسفَرَ عن وفاة وإصابة عدد من قوات الشرطة

أدان الأزهر بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة كركوك العراقية، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من قوات الشرطة العراقية.

وأكد الأزهر في بيان أمس، تضامنه مع العراق قيادة وحكومة وشعبًا في وجه هذا الإرهاب؛ داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ العراق، وأن يجنّب أهله كل مكروه وسوء.

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القاهرة.. الأزهر يُدين الهجوم الإرهابي بمدينة كركوك العراقية
سبق

أدان الأزهر بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة كركوك العراقية، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من قوات الشرطة العراقية.

وأكد الأزهر في بيان أمس، تضامنه مع العراق قيادة وحكومة وشعبًا في وجه هذا الإرهاب؛ داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ العراق، وأن يجنّب أهله كل مكروه وسوء.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
08:21 AM

القاهرة.. الأزهر يُدين الهجوم الإرهابي بمدينة كركوك العراقية

أسفَرَ عن وفاة وإصابة عدد من قوات الشرطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أدان الأزهر بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة كركوك العراقية، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من قوات الشرطة العراقية.

وأكد الأزهر في بيان أمس، تضامنه مع العراق قيادة وحكومة وشعبًا في وجه هذا الإرهاب؛ داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ العراق، وأن يجنّب أهله كل مكروه وسوء.

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