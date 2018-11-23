بوليفارد رياض سيتي.. مساحة واسعة للمتعة تُبهر المواطنين والسياح

المنطقة تشتمل على 4 مسارح عربية وعالمية وممشى بطول 3 كلم

جذبت منطقة "بوليفارد رياض سيتي" إحدى مناطق موسم الرياض 2021 زوارها من الداخل والخارج، وأصبحت وجهة مُستدامة يتمتعون بها، بما تضمه من خيارات ترفيهية وسياحية لمختلف الأذواق والشرائح العمرية.

ويُعد بوليفارد الرياض، المدرج ضمن تقويم الفعاليات والمواسم الذي أطلقته "روح السعودية"، من أكبر مناطق موسم الرياض 2021، ومن أبرز فعالياتها، ويعد مجمعًا مفتوحًا بمساحة 900 ألف متر مربع؛ متضمنة 9 مناطق تحوي 200 مطعم ومقهى ومتجر متنوع، مع ممشى بطول 3 كلم، و9 استديوهات عالمية، و4 مسارح عربية وعالمية، ومنطقة ترفيهية مخصصة للأطفال تحتوي على 500 لعبة إلكترونية، والدخول لها مجانًا لمَن هم دون سن الثانية عشرة.

كما يشتمل بوليفارد الرياض على مساحات واسعة بين مختلف مرافقه، وتحيط الأسواق التجارية ممرات فسيحة تتيح فرصة التجول بحرية بين المطاعم والمقاهي والمساحات الخضراء الملونة والنوافير الراقصة، وبحيرة صناعية بمساحة 35 ألف متر مربع.

وتقام العروض والحفلات الموسيقية العالمية، في الساحة الدولية التي تستضيف 25000 مشاهد، والساحة العربية التي تتسع لحوالي 6000 مشاهد، إضافة إلى ملاعب الأطفال الترفيهية ومناطق البيع بالتجزئة ومنطقة شاحنات الطعام مع أكثر من 70 متجرًا تتوزع ضمن المناظر الطبيعية الخضراء الواسعة.

كما يقام خلال الموسم العديد من الألعاب والمسابقات، وتتزين السماء بأجمل عروض الألعاب النارية، إضافة إلى إقامة المسرحيات العربية والعروض السينمائية لأحدث الأفلام الأجنبية في جلسات مفتوحة بالهواء الطلق.

وإلى جانب "بوليفارد رياض سيتي"، يشهد موسم الرياض هذا العام أكثر من 7500 فعالية أخرى، من أبرزها كومبات فيلد، ونبض الرياض، والمربع، وسفاري الرياض، وقرية زمان، وغيرها، إلى جانب عشرات الفعاليات اليومية الترفيهية، التي تشمل العديد من العروض الغنائية والمسرحية والموسيقية، وعروض الأزياء، والسيرك، والألعاب الإلكترونية، إضافة إلى المعارض العالمية المتنوعة، التي تستقطب جميع الاهتمامات والفئات، كما تم إنشاء 14 منطقة حيوية بأعلى المعايير العالمية، التي تناسب بتنوعها جميع أذواق الحضور، والفئات العمرية المختلفة.

وأتاحت "روح السعودية " فرصة الاطلاع على الأنشطة والفعاليات والعروض والاختيار بينها، وذلك من خلال موقع تقويم الفعاليات والمواسم (https://calendar.visitsaudi.com) الذي أطلقته سبتمبر الماضي، مع إمكانية الاطلاع على الأنشطة السياحية والترفيهية والمواسم المقرر إقامتها خلال شتاء السعودية 2021 / 2022، حيث تستعد المملكة لاستقبال السياح من الداخل والخليج والعالم من خلال عدد كبير من الفعاليات النوعيّة والعالميّة التي تقام لأول مرة في المنطقة، مع مراعاة الاشتراطات الصحية والتأكد من التزام الجميع بها بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن تجربة سياحيّة وترفيهيّة آمنة وممتعة.