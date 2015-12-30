"ضحايا حلال" يثير حفيظة المجتمع بسبب مشاهد جريئة بشكل مبالَغ فيه

مدوّن سينمائي يؤكد: هذا المسلسل مشوَّه ولا يعكس واقع الحال السعودي

أثار مسلسل "ضحايا حلال" الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ لقي انتقادات واسعة بسبب مشاهد جريئة فيه.

وفي التفاصيل، ناقش برنامج الراصد على قناة الإخبارية المسلسل السعودي "ضحايا حلال"، الذي انتشرت له مقاطع تطرح قضية زواج المسيار بشكل مبالغ فيه كما وصف؛ إذ طرح المسلسل زواج طفل قاصر من امرأة كبيرة، وبعض المشاهد غير اللائقة التي لا تعكس الواقع السعودي مطلقًا، حسب وصف المتابعين؛ الأمر الذي جعل مواقع التواصل الاجتماعي تغص بالانتقادات اللاذعة تجاه القائمين عليه من إنتاج وكتابة وإخراج.

وتساءل مقدم البرنامج عبدالله الغنمي: هل كاتب المسلسل يعرف واقعنا السعودي؟ وهل الكتّاب غير السعوديين يعرفون قضايانا ومشاكلنا؟ وهل المسلسل يمثلنا؟

وبدوره أكد المدوّن السينمائي راكان الشايع أن هذا المسلسل مشوَّه، ولا يمثلنا، مشيرًا إلى أن كاتبة المسلسل سورية الجنسية، ولافتًا إلى أن مشكلتنا هي أن المنتج السعودي يستقطب رجيع الكتّاب والمخرجين من شتى بلدان العالم، على حد وصفه.

وأشار المدوّن السينمائي الشايع: تعودنا من منتج هذا العمل مسلسلات مشوَّهة، مثل مسلسل "الميراث"، وغيره، التي لا تعكس واقع المجتمع السعودي. مضيفًا: "لا ننتظر شخصًا ينتج مسلسلات تعكس واقع المجتمع السعودي؛ لأن عندنا واقعًا جميلاً، عندنا رؤية وإنجازات جميلة، أين هي؟". وتساءل: "هل زواج المسيار كان قضية رأي عام في السعودية؟".

وعن الطفل الذي ظهر في المسلسل، وله مشاركات بإيحاءات، أكد أن ظهوره بذلك المشهد كان محل استنكار فني وأخلاقي، مشيرًا إلى أن تعليقات أجنبية قالت إن هذا المسلسل روج لفكرة ‫"البيدوفيليا"، على حد زعمهم؛ لجهلهم بأن الكاتب والمخرج غير سعوديَّيْن.