"الأرصاد": رياح وأتربة على أجزاءٍ من المدينة المنوّرة

مع تدني مدى الرؤية والحالة تشمل محافظتَي الحناكية والمهد

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة مع تدني مدى الرؤية، على أجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة تشمل محافظتَي الحناكية والمهد.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً.