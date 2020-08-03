النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد من الطائف.. رقابة مكثفة على الأسواق والمطاعم والمسارات السياحية

خطط تنفذها "الأمانة" تدعم فيها النظافة والإصحاح البيئي في المواقع كافة

طبقت أمانة الطائف برنامجها الرقابي المكثف على الأسواق والمطاعم ومحلات الجزارة وبيع اللحوم والمطابخ، وتغطي 10 فروع بلدية جميعَ المواقع في الطائف والمراكز التابعة؛ بهدف إحكام الرقابة على المحلات التي تُعِد وتقدم الأغذية والمأكولات بما يضمن سلامة المعروض للمستهلك، كما دعمت الأمانة خطة النظافة والإصحاح البيئي في كل المواقع مع التركيز على الخدمات التي تربط العديد من المناطق بالطائف ومكة المكرمة.

وأوضح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، أن الأمانة تعمل على عدة محاور لتقديم الخدمات اللازمة للأهالي والزوار؛ مشيرًا إلى تطبيق برنامج رقابي على مدار الساعة من قِبَل الفروع والإدارات الإشرافية، ويتم مراقبة جميع المحلات والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين.

وبيّن أن الخطة الرقابية تهتم بالمحافظة على سلامة المواد الغذائية في المحلات التجارية وفي المطاعم من خلال القيام بجولات ميدانية وتفتيشية على جميع المحلات التي تتعلق بالصحة العامة ومحلات تداول الأغذية عن طريق المراقبين الصحيين، ودعم البلديات الفرعية والتنسيق معهم في القيام بجولات ميدانية مشتركة على الشكاوى وإزالة الضرر.

وأهاب "آل هميل" بجميع المواطنين والمقيمين التعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن المخالفات المشاهدة؛ حيث سيتم استقبال البلاغات والشكاوى عن طريق غرفة العمليات على مدار الساعة ومباشرتها والتأكد من معالجتها.

وأشار إلى أن الجولات الميدانية التفتيشية المفاجئة ستستمر على محلات تداول الغذاء بالطرق السريعة، مع وضع جميع المحلات التجارية وكذلك التي تقدم الأغذية تحت الرقابة المباشرة وكذلك الحال مع المطاعم والمطابخ؛ مبينًا أن هناك متابعة لتنظيم الأسواق العامة وكذلك سوق الخضار والفواكه وسوق الأنعام وسوق المسترجعات ومواقع بيع الفواكه الموسمية، وسيتم منع البسطات العشوائية.

كما أوضح أن الجولات الرقابية المكثفة على الطرق السريعة والمسارات السياحية مثل طريق الرياض وطريق الجنوب وطريق السيل وطريق الهدا، وستستمر للتأكد من التزام المحلات التجارية والاستراحات الواقعة على الطريق بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وأكد أن خطة النظافة تشمل خدمة جميع الأحياء، مع زيادة ساعات العمل للآليات والعمالة، ودعم العديد من المواقع بحاويات إضافية مثل الأسواق والطرق السريعة، والاستمرار في نظافة الأحياء والمتنزهات والمواقع السياحية، وتسيير فِرَق الرش ومواصلة أعمال الوقاية الصحية.

أمانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد من الطائف.. رقابة مكثفة على الأسواق والمطاعم والمسارات السياحية
سبق

طبقت أمانة الطائف برنامجها الرقابي المكثف على الأسواق والمطاعم ومحلات الجزارة وبيع اللحوم والمطابخ، وتغطي 10 فروع بلدية جميعَ المواقع في الطائف والمراكز التابعة؛ بهدف إحكام الرقابة على المحلات التي تُعِد وتقدم الأغذية والمأكولات بما يضمن سلامة المعروض للمستهلك، كما دعمت الأمانة خطة النظافة والإصحاح البيئي في كل المواقع مع التركيز على الخدمات التي تربط العديد من المناطق بالطائف ومكة المكرمة.

وأوضح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، أن الأمانة تعمل على عدة محاور لتقديم الخدمات اللازمة للأهالي والزوار؛ مشيرًا إلى تطبيق برنامج رقابي على مدار الساعة من قِبَل الفروع والإدارات الإشرافية، ويتم مراقبة جميع المحلات والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين.

وبيّن أن الخطة الرقابية تهتم بالمحافظة على سلامة المواد الغذائية في المحلات التجارية وفي المطاعم من خلال القيام بجولات ميدانية وتفتيشية على جميع المحلات التي تتعلق بالصحة العامة ومحلات تداول الأغذية عن طريق المراقبين الصحيين، ودعم البلديات الفرعية والتنسيق معهم في القيام بجولات ميدانية مشتركة على الشكاوى وإزالة الضرر.

وأهاب "آل هميل" بجميع المواطنين والمقيمين التعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن المخالفات المشاهدة؛ حيث سيتم استقبال البلاغات والشكاوى عن طريق غرفة العمليات على مدار الساعة ومباشرتها والتأكد من معالجتها.

وأشار إلى أن الجولات الميدانية التفتيشية المفاجئة ستستمر على محلات تداول الغذاء بالطرق السريعة، مع وضع جميع المحلات التجارية وكذلك التي تقدم الأغذية تحت الرقابة المباشرة وكذلك الحال مع المطاعم والمطابخ؛ مبينًا أن هناك متابعة لتنظيم الأسواق العامة وكذلك سوق الخضار والفواكه وسوق الأنعام وسوق المسترجعات ومواقع بيع الفواكه الموسمية، وسيتم منع البسطات العشوائية.

كما أوضح أن الجولات الرقابية المكثفة على الطرق السريعة والمسارات السياحية مثل طريق الرياض وطريق الجنوب وطريق السيل وطريق الهدا، وستستمر للتأكد من التزام المحلات التجارية والاستراحات الواقعة على الطريق بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وأكد أن خطة النظافة تشمل خدمة جميع الأحياء، مع زيادة ساعات العمل للآليات والعمالة، ودعم العديد من المواقع بحاويات إضافية مثل الأسواق والطرق السريعة، والاستمرار في نظافة الأحياء والمتنزهات والمواقع السياحية، وتسيير فِرَق الرش ومواصلة أعمال الوقاية الصحية.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
12:25 PM

شاهد من الطائف.. رقابة مكثفة على الأسواق والمطاعم والمسارات السياحية

خطط تنفذها "الأمانة" تدعم فيها النظافة والإصحاح البيئي في المواقع كافة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
6
1,474

طبقت أمانة الطائف برنامجها الرقابي المكثف على الأسواق والمطاعم ومحلات الجزارة وبيع اللحوم والمطابخ، وتغطي 10 فروع بلدية جميعَ المواقع في الطائف والمراكز التابعة؛ بهدف إحكام الرقابة على المحلات التي تُعِد وتقدم الأغذية والمأكولات بما يضمن سلامة المعروض للمستهلك، كما دعمت الأمانة خطة النظافة والإصحاح البيئي في كل المواقع مع التركيز على الخدمات التي تربط العديد من المناطق بالطائف ومكة المكرمة.

وأوضح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، أن الأمانة تعمل على عدة محاور لتقديم الخدمات اللازمة للأهالي والزوار؛ مشيرًا إلى تطبيق برنامج رقابي على مدار الساعة من قِبَل الفروع والإدارات الإشرافية، ويتم مراقبة جميع المحلات والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين.

وبيّن أن الخطة الرقابية تهتم بالمحافظة على سلامة المواد الغذائية في المحلات التجارية وفي المطاعم من خلال القيام بجولات ميدانية وتفتيشية على جميع المحلات التي تتعلق بالصحة العامة ومحلات تداول الأغذية عن طريق المراقبين الصحيين، ودعم البلديات الفرعية والتنسيق معهم في القيام بجولات ميدانية مشتركة على الشكاوى وإزالة الضرر.

وأهاب "آل هميل" بجميع المواطنين والمقيمين التعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن المخالفات المشاهدة؛ حيث سيتم استقبال البلاغات والشكاوى عن طريق غرفة العمليات على مدار الساعة ومباشرتها والتأكد من معالجتها.

وأشار إلى أن الجولات الميدانية التفتيشية المفاجئة ستستمر على محلات تداول الغذاء بالطرق السريعة، مع وضع جميع المحلات التجارية وكذلك التي تقدم الأغذية تحت الرقابة المباشرة وكذلك الحال مع المطاعم والمطابخ؛ مبينًا أن هناك متابعة لتنظيم الأسواق العامة وكذلك سوق الخضار والفواكه وسوق الأنعام وسوق المسترجعات ومواقع بيع الفواكه الموسمية، وسيتم منع البسطات العشوائية.

كما أوضح أن الجولات الرقابية المكثفة على الطرق السريعة والمسارات السياحية مثل طريق الرياض وطريق الجنوب وطريق السيل وطريق الهدا، وستستمر للتأكد من التزام المحلات التجارية والاستراحات الواقعة على الطريق بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وأكد أن خطة النظافة تشمل خدمة جميع الأحياء، مع زيادة ساعات العمل للآليات والعمالة، ودعم العديد من المواقع بحاويات إضافية مثل الأسواق والطرق السريعة، والاستمرار في نظافة الأحياء والمتنزهات والمواقع السياحية، وتسيير فِرَق الرش ومواصلة أعمال الوقاية الصحية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,625
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,121
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,843
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,367

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة