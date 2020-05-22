سلطنة عُمان تسجّل 424 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي الحالات إلى 6794.. والوفيات 32

سجّلت سلطنة عُمان 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 6794.

وقالت وزارة الصحة العُمانية في بيان لها اليوم: 191 حالة من الحالات المسجلة لعُمانيين، و233 حالة لغير العُمانيين، فيما بلغ عدد الوفيات 32 حالة، وتماثلت 1821 حالة للشفاء.