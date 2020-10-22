" الموارد البشرية" تطرح 123 وظيفة "طبيب مقيم" شاغرة

للرجال والنساء.. والتقديم يبدأ الأحد عبر "جدارة"

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 123 وظيفة "طبيب مقيم" شاغرة للرجال والنساء.

وذكرت الوزارة أنه يمكن للخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية، التقدم عليها من خلال منصة التوظيف "جدارة".

وأوضحت أن التقديم يبدأ اعتبارًا من 8/ 3/1442هـ إلى 14/ 3/1442هـ ، عبر الرابط الإلكتروني: www.hrsd.gov.sa