الأردن يدين إطلاق "الحوثي" طائرات مفخّخة وصاروخَيْن على المملكة

أشاد بكفاءة قوات التحالف في التصدّي لهذه الهجمات الإرهابية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قيام ميليشيات الحوثي بإطلاق طائرات دون طيّار مفخخة وصاروخيْن بالستييْن تجاه مدينتَيْ "جازان وخميس مشيط"، أمس.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، موقف المملكة الأردنية الدائم، المتمثل في إدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية الممنهجة والمتكررة في تصعيد خطير يستهدف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، شدّد على وقوف المملكة الدائم إلى جانب السعودية في وجه كل ما يهدّد أمنها وأمن شعبها الشقيق، مؤكداً أن أي تهديد لأمن السعودية تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأشاد "الفايز"؛ بكفاءة وجاهزية قوات التحالف العربي بالتصدّي لهذه الهجمات الإرهابية.