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المجلس الاستشاري للتدريب التقني بالرياض يعقد اجتماعه الأول للعام 2022

يستهدف رسم السياسات وتقديم الدعم التدريبي لجميع المنشآت التدريبية بالمنطقة

عقد المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض اجتماعه الأول للعام 2022 م، وذلك لرسم السياسات وتقديم الدعم التدريبي لجميع المنشآت التدريبية في محافظات منطقة الرياض في حدود صلاحيات المجلس.

ويضم المجلس في عضويته مجموعة من نخب رجالات الأعمال في منطقة الرياض، إضافة إلى ممثلي بعض القطاعات الحكومية في المنطقة، مع مشاركة ممثلي جميع المنشآت التدريبية في محافظات منطقة الرياض.

وقال رئيس المجلس عبدالرحمن بن عمر المقبل إن هذا المجلس يعد أحد روافد التدريب التي انتهجتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للبحث والإقرار في كل ما من شأنه تعزيز خدمة أبنائنا المتدربين والمتدربات تحقيقًا لما يناط بهم لخدمة هذا الوطن الغالي في ظل قيادته الحكيمة.

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المجلس الاستشاري للتدريب التقني بالرياض يعقد اجتماعه الأول للعام 2022
سبق

عقد المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض اجتماعه الأول للعام 2022 م، وذلك لرسم السياسات وتقديم الدعم التدريبي لجميع المنشآت التدريبية في محافظات منطقة الرياض في حدود صلاحيات المجلس.

ويضم المجلس في عضويته مجموعة من نخب رجالات الأعمال في منطقة الرياض، إضافة إلى ممثلي بعض القطاعات الحكومية في المنطقة، مع مشاركة ممثلي جميع المنشآت التدريبية في محافظات منطقة الرياض.

وقال رئيس المجلس عبدالرحمن بن عمر المقبل إن هذا المجلس يعد أحد روافد التدريب التي انتهجتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للبحث والإقرار في كل ما من شأنه تعزيز خدمة أبنائنا المتدربين والمتدربات تحقيقًا لما يناط بهم لخدمة هذا الوطن الغالي في ظل قيادته الحكيمة.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
09:24 PM

المجلس الاستشاري للتدريب التقني بالرياض يعقد اجتماعه الأول للعام 2022

يستهدف رسم السياسات وتقديم الدعم التدريبي لجميع المنشآت التدريبية بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض اجتماعه الأول للعام 2022 م، وذلك لرسم السياسات وتقديم الدعم التدريبي لجميع المنشآت التدريبية في محافظات منطقة الرياض في حدود صلاحيات المجلس.

ويضم المجلس في عضويته مجموعة من نخب رجالات الأعمال في منطقة الرياض، إضافة إلى ممثلي بعض القطاعات الحكومية في المنطقة، مع مشاركة ممثلي جميع المنشآت التدريبية في محافظات منطقة الرياض.

وقال رئيس المجلس عبدالرحمن بن عمر المقبل إن هذا المجلس يعد أحد روافد التدريب التي انتهجتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للبحث والإقرار في كل ما من شأنه تعزيز خدمة أبنائنا المتدربين والمتدربات تحقيقًا لما يناط بهم لخدمة هذا الوطن الغالي في ظل قيادته الحكيمة.

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142 مليون ..

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