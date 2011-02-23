النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بايدن يأمر بتنكيس العلم الأمريكي حدادًا على ضحايا كورونا

5 أيام حتى غروب الجمعة.. الذين تجاوز عددهم النصف مليون

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الحداد على ضحايا جائحة فيروس كورونا، الذين تجاوز عددهم الـ500 ألف، وأمر بتنكيس علم البلاد من المباني الحكومية لمدة 5 أيام حتى غروب شمس يوم الجمعة.

ودعا بايدن في خطاب حزين في البيت الأبيض، الأمريكيين إلى الوحدة للتغلب على الوباء، قائلًا: "يجب أن نحارب هذا (الوباء) معًا كشعب واحد، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، هذه هي الطريقة الوحيدة لهزيمة هذا الفيروس"؛ وفق "روسيا اليوم".

هذا وقد بلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر الدول تضررًا جراء تفشي الوباء، 500201 حالة وفاة؛ بحسب الأرقام والإحصاءات الصادرة اليوم الثلاثاء.

وسجلت الولايات المتحدة وحدها حوالى 20% من إجمالي وفيات كورونا في العالم، وبلغ فيها إجمالي الإصابات بالفيروس 111.7 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بايدن يأمر بتنكيس العلم الأمريكي حدادًا على ضحايا كورونا
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الحداد على ضحايا جائحة فيروس كورونا، الذين تجاوز عددهم الـ500 ألف، وأمر بتنكيس علم البلاد من المباني الحكومية لمدة 5 أيام حتى غروب شمس يوم الجمعة.

ودعا بايدن في خطاب حزين في البيت الأبيض، الأمريكيين إلى الوحدة للتغلب على الوباء، قائلًا: "يجب أن نحارب هذا (الوباء) معًا كشعب واحد، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، هذه هي الطريقة الوحيدة لهزيمة هذا الفيروس"؛ وفق "روسيا اليوم".

هذا وقد بلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر الدول تضررًا جراء تفشي الوباء، 500201 حالة وفاة؛ بحسب الأرقام والإحصاءات الصادرة اليوم الثلاثاء.

وسجلت الولايات المتحدة وحدها حوالى 20% من إجمالي وفيات كورونا في العالم، وبلغ فيها إجمالي الإصابات بالفيروس 111.7 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
11:41 AM

بايدن يأمر بتنكيس العلم الأمريكي حدادًا على ضحايا كورونا

5 أيام حتى غروب الجمعة.. الذين تجاوز عددهم النصف مليون

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
91

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الحداد على ضحايا جائحة فيروس كورونا، الذين تجاوز عددهم الـ500 ألف، وأمر بتنكيس علم البلاد من المباني الحكومية لمدة 5 أيام حتى غروب شمس يوم الجمعة.

ودعا بايدن في خطاب حزين في البيت الأبيض، الأمريكيين إلى الوحدة للتغلب على الوباء، قائلًا: "يجب أن نحارب هذا (الوباء) معًا كشعب واحد، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، هذه هي الطريقة الوحيدة لهزيمة هذا الفيروس"؛ وفق "روسيا اليوم".

هذا وقد بلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر الدول تضررًا جراء تفشي الوباء، 500201 حالة وفاة؛ بحسب الأرقام والإحصاءات الصادرة اليوم الثلاثاء.

وسجلت الولايات المتحدة وحدها حوالى 20% من إجمالي وفيات كورونا في العالم، وبلغ فيها إجمالي الإصابات بالفيروس 111.7 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,381
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,710
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,165
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,746

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة