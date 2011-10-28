351 ميدالية تتوج "تعليم الرياض" بطلاً لمسابقة "الكانجارو" للرياضيات

شارك فيها 6057 طالبًا و3750 طالبة

حقق طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، المركز الأول في مسابقة "الكانجارو" الدولية للرياضيات، التي أقيمت عن بُعد على مستوى المملكة بتنظيم من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة).

وحصد طلاب وطالبات تعليم الرياض 350 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في المسابقة الدولية التي تعنى بالرياضيات.

وبارك المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، هذا الفوز للطلاب والطالبات الفائزين، مؤكدًا أنهم فخر الرياض، ومتمنيًا لهم التوفيق وأن يكون هذا التفوق دافعًا لزملائهم ممن لم يشارك في هذه المسابقة للالتحاق بها مستقبلاً والاستفادة منها في تطوير مهاراته في مجال الرياضيات.

وهنأت مديرة نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم، ‏الطلاب والطالبات الفائزات بالمسابقة ومدارسهم، متمنية لهم الاستمرار في التفوق وتحقيق النجاحات، ومبينة أن المسابقة تستهدف الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام، وتسعى لتطوير المهارات الرياضية، والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية.

وأوضحت "الدريهم"، أن المسابقة شهدت مشاركة (٣٧٥٠) طالبة، استطعن الفوز بـ (١٤١) ميدالية، (٣٠) ميدالية ذهبية، و(٤٥) ميدالية فضية، و(٦٦) ميدالية برونزية.

من جانبه بين مدير النشاط الطلابي الدكتور أنور أبو عباة، أن عدد مشاركات الطلاب في المسابقة بلغ 6057 مشاركة حصل فيها الطلاب على (210) ميدالية منها (40) ذهبية، و(62) فضية، و(108) برونزية.

الجدير بالذكر أن مسابقة "الكانجارو" للرياضيات، تعد من أكبر المسابقات في العالم، وأقيمت هذا العام عن بعد بمشاركة أكثر من ٧٠ دولة، وتنظمها في المملكة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) بين طلاب وطالبات المملكة من في مختلف المراحل وتهدف إلى تشجيعهم على إتقان المعرفة في الرياضيات وتطوير المهارات الرياضية، والقدرة على حل المسائل الحسابية وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية، وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات، وتعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام.