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شاهد.. أول مستشفى في العالم للإبل بدبي بتكلفة 40 مليوناً

يضم طاقماً طبياً من بريطانيا وإسبانيا والهند والمكسيك

نشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي تغريدة على صفحته بـ"تويتر" كشف من خلالها عن أول مستشفى للإبل، في العالم بتكلفة تقدر بـ40مليون درهم.

ويمكن للمستشفى علاج 20 جملاً بأيادي طاقم طبي متنوع يضم بيطريين من بريطانيا وإسبانيا والهند والمكسيك، فضلاً عن كونه مجهزاً بحلبة سباق مصغرة لمساعدة الجمال على التعافي وإعادة التأهيل، كما يعتزم المستشفى إجراء مشروعات بحثية على أجساد الجمال لكشف أسرارها.

وتتميز المستشفى بساحة عمليات وغرفة أشعة سينية تعكس نموذجاً للخدمات الطبية، كما يخطط المستشفى لتوفير خدمات أخرى في الفترة المقبلة وتشمل أشعة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية التي يمكن أن تسهم في تلبية احتياجات الجمال المخصصة للسباق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أول مستشفى في العالم للإبل بدبي بتكلفة 40 مليوناً
سبق

نشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي تغريدة على صفحته بـ"تويتر" كشف من خلالها عن أول مستشفى للإبل، في العالم بتكلفة تقدر بـ40مليون درهم.

ويمكن للمستشفى علاج 20 جملاً بأيادي طاقم طبي متنوع يضم بيطريين من بريطانيا وإسبانيا والهند والمكسيك، فضلاً عن كونه مجهزاً بحلبة سباق مصغرة لمساعدة الجمال على التعافي وإعادة التأهيل، كما يعتزم المستشفى إجراء مشروعات بحثية على أجساد الجمال لكشف أسرارها.

وتتميز المستشفى بساحة عمليات وغرفة أشعة سينية تعكس نموذجاً للخدمات الطبية، كما يخطط المستشفى لتوفير خدمات أخرى في الفترة المقبلة وتشمل أشعة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية التي يمكن أن تسهم في تلبية احتياجات الجمال المخصصة للسباق.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
08:21 PM

شاهد.. أول مستشفى في العالم للإبل بدبي بتكلفة 40 مليوناً

يضم طاقماً طبياً من بريطانيا وإسبانيا والهند والمكسيك

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قاسم الخبراني - الرياض
13
9,512

نشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي تغريدة على صفحته بـ"تويتر" كشف من خلالها عن أول مستشفى للإبل، في العالم بتكلفة تقدر بـ40مليون درهم.

ويمكن للمستشفى علاج 20 جملاً بأيادي طاقم طبي متنوع يضم بيطريين من بريطانيا وإسبانيا والهند والمكسيك، فضلاً عن كونه مجهزاً بحلبة سباق مصغرة لمساعدة الجمال على التعافي وإعادة التأهيل، كما يعتزم المستشفى إجراء مشروعات بحثية على أجساد الجمال لكشف أسرارها.

وتتميز المستشفى بساحة عمليات وغرفة أشعة سينية تعكس نموذجاً للخدمات الطبية، كما يخطط المستشفى لتوفير خدمات أخرى في الفترة المقبلة وتشمل أشعة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية التي يمكن أن تسهم في تلبية احتياجات الجمال المخصصة للسباق.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,057
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,320
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,104
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,973

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