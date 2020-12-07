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طيران "أزمان أير" النيجيرية تُجدد عقدها مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية

لمدة 3 سنوات.. وبما يشمل تقديم خدمات مختلفة للمسافرين

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، أن شركة طيران "أزمان أير" النيجيرية جددت التعاقد معها، لمدة ثلاث سنوات، لتقديم خدمات المناولة الأرضية، التي تشمل تقديم خدمات الركاب في الصالات، وخدمات الطائرة في ساحات المطار، بالإضافة لخدمات تنظيف وتعقيم المقصورة، وتحميل وتفريغ الأمتعة من وإلى الطائرة، وفقاً للأنظمة والمعايير العالمية.

الجدير بالذكر أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية هي الشركة الرائدة في تقديم خدمات نوعية لقطاع المناولة الأرضية وحلول المطارات؛ حيث تُقدّم الشركة خدماتها المتنوعة، في جميع المطارات الثمانية والعشرين العاملة في المملكة، لما يقارب 100 مليون مسافر، على أكثر من 700 ألف رحلة، من رحلات شركات الطيران المحلية والدولية، بما في ذلك التعامل مع ما يقارب 110 ملايين قطعة أمتعة، حسب إحصاءات عام 2019م.

كما أن شركة طيران "أزمان أير" هي إحدى الشركات التي تُقدّم رحلات الحج والعمرة، من جمهورية نيجيريا الاتحادية، وقد بدأت عملياتها التشغيلية، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، في عام 2016م، حيث قامت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، خلال السنوات الماضية، بخدمة أكثر من 600 رحلة حج وعمرة، أقلّت أكثر من 120 ألف حاج ومعتمر، قدموا إلى المملكة على متن طيران "أزمان أير".

الشركة السعودية للخدمات الأرضية طيران أزمان أير النيجيرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طيران "أزمان أير" النيجيرية تُجدد عقدها مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية
سبق

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، أن شركة طيران "أزمان أير" النيجيرية جددت التعاقد معها، لمدة ثلاث سنوات، لتقديم خدمات المناولة الأرضية، التي تشمل تقديم خدمات الركاب في الصالات، وخدمات الطائرة في ساحات المطار، بالإضافة لخدمات تنظيف وتعقيم المقصورة، وتحميل وتفريغ الأمتعة من وإلى الطائرة، وفقاً للأنظمة والمعايير العالمية.

الجدير بالذكر أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية هي الشركة الرائدة في تقديم خدمات نوعية لقطاع المناولة الأرضية وحلول المطارات؛ حيث تُقدّم الشركة خدماتها المتنوعة، في جميع المطارات الثمانية والعشرين العاملة في المملكة، لما يقارب 100 مليون مسافر، على أكثر من 700 ألف رحلة، من رحلات شركات الطيران المحلية والدولية، بما في ذلك التعامل مع ما يقارب 110 ملايين قطعة أمتعة، حسب إحصاءات عام 2019م.

كما أن شركة طيران "أزمان أير" هي إحدى الشركات التي تُقدّم رحلات الحج والعمرة، من جمهورية نيجيريا الاتحادية، وقد بدأت عملياتها التشغيلية، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، في عام 2016م، حيث قامت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، خلال السنوات الماضية، بخدمة أكثر من 600 رحلة حج وعمرة، أقلّت أكثر من 120 ألف حاج ومعتمر، قدموا إلى المملكة على متن طيران "أزمان أير".

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
04:53 PM

طيران "أزمان أير" النيجيرية تُجدد عقدها مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية

لمدة 3 سنوات.. وبما يشمل تقديم خدمات مختلفة للمسافرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، أن شركة طيران "أزمان أير" النيجيرية جددت التعاقد معها، لمدة ثلاث سنوات، لتقديم خدمات المناولة الأرضية، التي تشمل تقديم خدمات الركاب في الصالات، وخدمات الطائرة في ساحات المطار، بالإضافة لخدمات تنظيف وتعقيم المقصورة، وتحميل وتفريغ الأمتعة من وإلى الطائرة، وفقاً للأنظمة والمعايير العالمية.

الجدير بالذكر أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية هي الشركة الرائدة في تقديم خدمات نوعية لقطاع المناولة الأرضية وحلول المطارات؛ حيث تُقدّم الشركة خدماتها المتنوعة، في جميع المطارات الثمانية والعشرين العاملة في المملكة، لما يقارب 100 مليون مسافر، على أكثر من 700 ألف رحلة، من رحلات شركات الطيران المحلية والدولية، بما في ذلك التعامل مع ما يقارب 110 ملايين قطعة أمتعة، حسب إحصاءات عام 2019م.

كما أن شركة طيران "أزمان أير" هي إحدى الشركات التي تُقدّم رحلات الحج والعمرة، من جمهورية نيجيريا الاتحادية، وقد بدأت عملياتها التشغيلية، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، في عام 2016م، حيث قامت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، خلال السنوات الماضية، بخدمة أكثر من 600 رحلة حج وعمرة، أقلّت أكثر من 120 ألف حاج ومعتمر، قدموا إلى المملكة على متن طيران "أزمان أير".

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