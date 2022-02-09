الإحصاء الخليجي: 106 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 94.2%

قال: إجمالي الوفيات وصل إلى 19,998 وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,303,561 حالة

وصل عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون إلى 106 ملايين جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 94.2%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 106,044,118 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,303,561 حالة، وإجمالي حالات التعافي 3,033,882 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,998 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 94.2%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 91.8%.