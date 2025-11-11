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أمين "موهبة" يرفع الشكر لخادم الحرمين على رعايته مؤتمر "تخيل المستقبل"

أكد أن مشاهدات بث الجلسات تجاوزت 6 ملايين مشاهدة من كل أنحاء العالم

رفع الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على رعايته الكريمة للمؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل".

وتفصيلاً، افتتح المؤتمر نيابة عن الملك، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، في نسخته الأولى ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقام على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، ونظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" والأمانة السعودية لمجموعة العشرين.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لموهبة: إن الدعم الكريم من خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - لمسيرة مؤسسة "موهبة"، فتح أبوابًا واسعة أمام موهبة لتكون في مقدمة الصفوف والمؤسسة الأولى عالميًا في مجال اكتشاف الموهبة ورعايتها وتمكينها، ومنارة يسترشد بها الآخرون للاستفادة من تجربتها الرائدة.

ورفع "المتحمي" الشكر والتقدير لأمير منطقة الرياض على افتتاحه المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل"، وحضوره حفل الافتتاح وتدشينه عددًا من مبادرات موهبة.

وأوضح أن مشاهدات بث جلسات المؤتمر تجاوزت 6 ملايين مشاهدة من كل أنحاء العالم، ما يعد مؤشرًا مهمًّا على أن رسالة المملكة الرائدة والفريدة في اكتشاف ورعاية وتمكين الموهبة وصلت إلى العالم أجمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين "موهبة" يرفع الشكر لخادم الحرمين على رعايته مؤتمر "تخيل المستقبل"
سبق

رفع الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على رعايته الكريمة للمؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل".

وتفصيلاً، افتتح المؤتمر نيابة عن الملك، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، في نسخته الأولى ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقام على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، ونظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" والأمانة السعودية لمجموعة العشرين.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لموهبة: إن الدعم الكريم من خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - لمسيرة مؤسسة "موهبة"، فتح أبوابًا واسعة أمام موهبة لتكون في مقدمة الصفوف والمؤسسة الأولى عالميًا في مجال اكتشاف الموهبة ورعايتها وتمكينها، ومنارة يسترشد بها الآخرون للاستفادة من تجربتها الرائدة.

ورفع "المتحمي" الشكر والتقدير لأمير منطقة الرياض على افتتاحه المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل"، وحضوره حفل الافتتاح وتدشينه عددًا من مبادرات موهبة.

وأوضح أن مشاهدات بث جلسات المؤتمر تجاوزت 6 ملايين مشاهدة من كل أنحاء العالم، ما يعد مؤشرًا مهمًّا على أن رسالة المملكة الرائدة والفريدة في اكتشاف ورعاية وتمكين الموهبة وصلت إلى العالم أجمع.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
12:36 AM

أمين "موهبة" يرفع الشكر لخادم الحرمين على رعايته مؤتمر "تخيل المستقبل"

أكد أن مشاهدات بث الجلسات تجاوزت 6 ملايين مشاهدة من كل أنحاء العالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على رعايته الكريمة للمؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل".

وتفصيلاً، افتتح المؤتمر نيابة عن الملك، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، في نسخته الأولى ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقام على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، ونظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" والأمانة السعودية لمجموعة العشرين.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لموهبة: إن الدعم الكريم من خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - لمسيرة مؤسسة "موهبة"، فتح أبوابًا واسعة أمام موهبة لتكون في مقدمة الصفوف والمؤسسة الأولى عالميًا في مجال اكتشاف الموهبة ورعايتها وتمكينها، ومنارة يسترشد بها الآخرون للاستفادة من تجربتها الرائدة.

ورفع "المتحمي" الشكر والتقدير لأمير منطقة الرياض على افتتاحه المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل"، وحضوره حفل الافتتاح وتدشينه عددًا من مبادرات موهبة.

وأوضح أن مشاهدات بث جلسات المؤتمر تجاوزت 6 ملايين مشاهدة من كل أنحاء العالم، ما يعد مؤشرًا مهمًّا على أن رسالة المملكة الرائدة والفريدة في اكتشاف ورعاية وتمكين الموهبة وصلت إلى العالم أجمع.

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