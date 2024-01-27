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لاعب "الأخضر" سالم الدوسري للجماهير: "نحتاج دعمكم.. نحن بانتظاركم"

يواجه منتخب عمان مساء اليوم في تصفيات مونديال 2022

وجه لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سالم الدوسري دعوته لجماهير الأخضر، لحضور مواجهة عمان ضمن الجولة الـ7 لتصفيات آسيا النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 على ملعب الجوهرة، مساء اليوم الخميس .


وقال "الدوسري" عبر حسابه الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي: « نلعب مواجهة مهمة، قد تعتبر هي الأهم في مشوارنا نحو تحقيق هدف الوصول إلى كأس العالم»


وتابع :« دعمكم، وحضوركم عاملاً مهماً ومساعداً لنا، نحن بانتظاركم كما عوّدتمونا».

وأعلنت وزارة الرياضة في وقت سابق، عن رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بشكلٍ استثنائي إلى 100%، ويقتصر الحضور على المحصنين بلقاح كورونا "كوفيد 19".


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لاعب "الأخضر" سالم الدوسري للجماهير: "نحتاج دعمكم.. نحن بانتظاركم"
سبق

وجه لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سالم الدوسري دعوته لجماهير الأخضر، لحضور مواجهة عمان ضمن الجولة الـ7 لتصفيات آسيا النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 على ملعب الجوهرة، مساء اليوم الخميس .


وقال "الدوسري" عبر حسابه الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي: « نلعب مواجهة مهمة، قد تعتبر هي الأهم في مشوارنا نحو تحقيق هدف الوصول إلى كأس العالم»


وتابع :« دعمكم، وحضوركم عاملاً مهماً ومساعداً لنا، نحن بانتظاركم كما عوّدتمونا».

وأعلنت وزارة الرياضة في وقت سابق، عن رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بشكلٍ استثنائي إلى 100%، ويقتصر الحضور على المحصنين بلقاح كورونا "كوفيد 19".


27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
12:23 AM

لاعب "الأخضر" سالم الدوسري للجماهير: "نحتاج دعمكم.. نحن بانتظاركم"

يواجه منتخب عمان مساء اليوم في تصفيات مونديال 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجه لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سالم الدوسري دعوته لجماهير الأخضر، لحضور مواجهة عمان ضمن الجولة الـ7 لتصفيات آسيا النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 على ملعب الجوهرة، مساء اليوم الخميس .


وقال "الدوسري" عبر حسابه الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي: « نلعب مواجهة مهمة، قد تعتبر هي الأهم في مشوارنا نحو تحقيق هدف الوصول إلى كأس العالم»


وتابع :« دعمكم، وحضوركم عاملاً مهماً ومساعداً لنا، نحن بانتظاركم كما عوّدتمونا».

وأعلنت وزارة الرياضة في وقت سابق، عن رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بشكلٍ استثنائي إلى 100%، ويقتصر الحضور على المحصنين بلقاح كورونا "كوفيد 19".


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