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وزارة الإعلام الكويتية تنعى الفنان "مشاري البلام"

بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتدهور حالته الصحية

نعت وزارة الإعلام الكويتية الفنان مشاري البلام (48 عاماً)، وأشادت بما قدمه خلال مسيرته الفنية من الأعمال الفنية الدرامية والمسرحية التي لاقت صدى ورواجاً لدى جمهور المتابعين داخل الكويت وخارجها.

وكانت صحة الفنان الكويتي البلام قد تدهورت، ونقل إلى العناية المركزة في مستشفى جابر، إثر تطورات في حالته الصحية بعد إصابته بفيروس #كورونا المستجد، وساءت حالته الصحية بسبب نقص الأكسجين في جسده.

وكتب "البلام" رسالته الأخيرة بحسب "القبس" عبر الانستغرام في تاريخ 17 فبراير الماضي قائلاً فيها: "لا تنسوني من دعائكم، والحمدلله على كل حال، وسامحوني ما قدر أرد على الاتصالات".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الإعلام الكويتية تنعى الفنان "مشاري البلام"
سبق

نعت وزارة الإعلام الكويتية الفنان مشاري البلام (48 عاماً)، وأشادت بما قدمه خلال مسيرته الفنية من الأعمال الفنية الدرامية والمسرحية التي لاقت صدى ورواجاً لدى جمهور المتابعين داخل الكويت وخارجها.

وكانت صحة الفنان الكويتي البلام قد تدهورت، ونقل إلى العناية المركزة في مستشفى جابر، إثر تطورات في حالته الصحية بعد إصابته بفيروس #كورونا المستجد، وساءت حالته الصحية بسبب نقص الأكسجين في جسده.

وكتب "البلام" رسالته الأخيرة بحسب "القبس" عبر الانستغرام في تاريخ 17 فبراير الماضي قائلاً فيها: "لا تنسوني من دعائكم، والحمدلله على كل حال، وسامحوني ما قدر أرد على الاتصالات".

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
10:54 PM

وزارة الإعلام الكويتية تنعى الفنان "مشاري البلام"

بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتدهور حالته الصحية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
4,432

نعت وزارة الإعلام الكويتية الفنان مشاري البلام (48 عاماً)، وأشادت بما قدمه خلال مسيرته الفنية من الأعمال الفنية الدرامية والمسرحية التي لاقت صدى ورواجاً لدى جمهور المتابعين داخل الكويت وخارجها.

وكانت صحة الفنان الكويتي البلام قد تدهورت، ونقل إلى العناية المركزة في مستشفى جابر، إثر تطورات في حالته الصحية بعد إصابته بفيروس #كورونا المستجد، وساءت حالته الصحية بسبب نقص الأكسجين في جسده.

وكتب "البلام" رسالته الأخيرة بحسب "القبس" عبر الانستغرام في تاريخ 17 فبراير الماضي قائلاً فيها: "لا تنسوني من دعائكم، والحمدلله على كل حال، وسامحوني ما قدر أرد على الاتصالات".

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