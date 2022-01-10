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"نقل المدينة" يحذّر سالكي طريق "ينبع النخل - الفقعلي - العيص" من الهطولات المطرية

شدّد على ضرورة الحيطة والحذر وتقليل السرعة حفظاً على سلامة مرتاديه الطرق

نبّه فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنوّرة، مستخدمي طريق "ينبع النخل - الفقعلي - العيص"، من حالة الأمطار التي تشهدها المنطقة.

ولفت فرع الوزارة إلى أن الحيطة والحذر مطلوبان، مشدداً على ضرورة تهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق، حفظاً على سلامة مرتادي الطريق.

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"نقل المدينة" يحذّر سالكي طريق "ينبع النخل - الفقعلي - العيص" من الهطولات المطرية
سبق

نبّه فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنوّرة، مستخدمي طريق "ينبع النخل - الفقعلي - العيص"، من حالة الأمطار التي تشهدها المنطقة.

ولفت فرع الوزارة إلى أن الحيطة والحذر مطلوبان، مشدداً على ضرورة تهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق، حفظاً على سلامة مرتادي الطريق.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
08:59 AM

"نقل المدينة" يحذّر سالكي طريق "ينبع النخل - الفقعلي - العيص" من الهطولات المطرية

شدّد على ضرورة الحيطة والحذر وتقليل السرعة حفظاً على سلامة مرتاديه الطرق

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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نبّه فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنوّرة، مستخدمي طريق "ينبع النخل - الفقعلي - العيص"، من حالة الأمطار التي تشهدها المنطقة.

ولفت فرع الوزارة إلى أن الحيطة والحذر مطلوبان، مشدداً على ضرورة تهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق، حفظاً على سلامة مرتادي الطريق.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,381
201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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