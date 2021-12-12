غدًا.. سحب قرعة دوري أبطال أوروبا

توزيع الفرق الـ16 إلى مستويين

تقرر أن تسحب قرعة منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، غدًا الأثنين، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مدينة نيون السويسرية.

وسيتم توزيع الفرق الـ16 إلى مستويين؛ حيث يتواجد في التصنيف الأول الفرق التي حصلت على صدارة المجموعات الثمانية بدور المجموعات؛ وهي: ريال مدريد الإسباني، وأياكس أمستردام الهولندي، وبايرن ميونخ الألماني، ويوفنتوس الإيطالي، وليفربول، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد من إنجلترا، وليل الفرنسي.

في المقابل يتواجد في التصنيف الثاني الأندية التي حصلت على الوصافة في المجموعات الثمانية؛ وهي: أتلتيكو مدريد، وفياريال الإسبانيان، وتشيلسي الإنجليزي، وإنتر الإيطالي، وبنفيكا البرتغالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وريد بول سالزبورج النمساوي.

وتلعب جولة الذهاب أيام 15 و16 و22 و23 فبراير المقبل على ملاعب فرق التصنيف الثاني، فيما تجرى جولة الإياب أيام 8 و9 و15 و16 مارس المقبل بملاعب فرق التصنيف الأول.

يذكر أن لائحة البطولة تنص على أنه لا يمكن لأي فريق أن يلعب مع ناد من نفس البلد في دور الـ16.

ومن المقرر أن تجرى المباراة النهائية بمدينة سان بطرسبرج الروسية في 28 مايو 2022.