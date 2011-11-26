النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الثبيتي" يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي الآسيوي

برئاسة رئيس الاتحاد عبر الاتصال المرئي

شارك نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم خالد الثبيتي في الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي، برئاسة رئيس الاتحاد الآسيوي سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عبر الاتصال المرئي.

وشهد الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، إضافة إلى اطلاع المكتب على تطورات برامج التطوير في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والترتيبات التجارية خلال فترة جائحة كوفيد-19، وكذلك التوصيات المقدمة من اللجان العاملة التي عقدت اجتماعاتها خلال الشهر الماضي، من أجل مواصلة برامج التطوير في الاتحاد الآسيوي وأسرة كرة القدم الآسيوية.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الثبيتي" يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي الآسيوي
سبق

شارك نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم خالد الثبيتي في الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي، برئاسة رئيس الاتحاد الآسيوي سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عبر الاتصال المرئي.

وشهد الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، إضافة إلى اطلاع المكتب على تطورات برامج التطوير في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والترتيبات التجارية خلال فترة جائحة كوفيد-19، وكذلك التوصيات المقدمة من اللجان العاملة التي عقدت اجتماعاتها خلال الشهر الماضي، من أجل مواصلة برامج التطوير في الاتحاد الآسيوي وأسرة كرة القدم الآسيوية.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
09:02 PM

"الثبيتي" يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي الآسيوي

برئاسة رئيس الاتحاد عبر الاتصال المرئي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
40

شارك نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم خالد الثبيتي في الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي، برئاسة رئيس الاتحاد الآسيوي سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عبر الاتصال المرئي.

وشهد الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، إضافة إلى اطلاع المكتب على تطورات برامج التطوير في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والترتيبات التجارية خلال فترة جائحة كوفيد-19، وكذلك التوصيات المقدمة من اللجان العاملة التي عقدت اجتماعاتها خلال الشهر الماضي، من أجل مواصلة برامج التطوير في الاتحاد الآسيوي وأسرة كرة القدم الآسيوية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,138
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,251
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,834
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,580

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة