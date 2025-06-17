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بأمر الملك.. ترقية وتعيين 84 قاضيًا بالعدل

في مختلف درجات السلك القضائي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمره الكريم بترقية وتعيين 84 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.


وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.

وسأل المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وزارة العدل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بأمر الملك.. ترقية وتعيين 84 قاضيًا بالعدل
سبق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمره الكريم بترقية وتعيين 84 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.


وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.

وسأل المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
02:54 PM
اخر تعديل
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
05:18 PM

بأمر الملك.. ترقية وتعيين 84 قاضيًا بالعدل

في مختلف درجات السلك القضائي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,706

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمره الكريم بترقية وتعيين 84 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.


وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.

وسأل المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.

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