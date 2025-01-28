قبل نهاية "الميركاتو الشتوي".. الشباب يحصل على شهادة الكفاءة المالية

حصل نادي الشباب، اليوم الخميس، على شهادة الكفاءة المالية، بعد وفائه بكل التزاماته التعاقدية والمالية، حسب النطاق المحدد من قِبل اللجنة حتى تاريخ 30 سبتمبر الماضي، وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.



وأصدرت اللجنة شهادات لـ 12 ناديًا دفعت التزاماتها المالية حتى الموعد المعلن، وهي: الاتفاق والأهلي والفيحاء والاتحاد والطائي والحزم والفيصلي والتعاون والهلال وأبها وضمك والنصر، فيما ظهر الفتح الوحيد في القائمة التي أعلنتها اللجنة من دون أي التزامات مالية واجبة الوفاء، ولم يحصل نادي الرائد والباطن على الشهادة حتى الآن.