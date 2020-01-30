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بالصور.. الإسبان يتصدرون المرحلة الأولى لسباق "تيتان حائل"

ضمن فعاليات "موسم حائل" وبمشاركة 150 دراجاً

ضمن فعاليات موسم حائل انطلق السباق العالمي للدراجات الصحراوية تيتان، وتصدر الإسباني "أوسكار بيجور" المرحلة الأولى من البطولة للدراجات الصحراوية.

وامتدت المسافة نحو 89 كم حتى معسكر التخييم بمنطقة (جو)، وقطعها الفائز بالمركز الأول بزمن 3.11.38، وحل في المركز الثاني الإسباني جوزيف بيتال بزمن 3.14.49، فيما حل في المركز الثالث جولن زيجارو بزمن 3.15.56 ‪.

‪وشهد السباق منافسة حامية بين المتسابقين الذين عبروا الجبال والكثبان الرملية والمنعطفات عبر دراجاتهم الهوائية في جو مليء بالإثارة والحماس.

ويستكمل المتسابقون المرحلة الثانية التي تعتبر أطول مرحلة بالسباق بطول 109 كيلومترات، تأخذ المتنافسين عبر المناظر والتضاريس الخلّابة التي تتميز بها حائل، ولم يتمّ من قبل عبورها على متن درّاجة هوائية، حيث يخوض المشاركون مغامرة رياضية.

ويقام السباق في دورته الخامسة عشرة لسباق الدراجات الهوائية بحائل في الفترة ما بين 29 يناير و 1 فبراير على أربع مراحل بطول 366 كم وسط سلسلة جبال أجا وذلك ضمن فعاليات موسم حائل 2019م وبمشاركة 150 دراجاً من مختلف دول العالم.

حائل موسم حائل الدراجات الصحراوية

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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بالصور.. الإسبان يتصدرون المرحلة الأولى لسباق "تيتان حائل"
سبق

ضمن فعاليات موسم حائل انطلق السباق العالمي للدراجات الصحراوية تيتان، وتصدر الإسباني "أوسكار بيجور" المرحلة الأولى من البطولة للدراجات الصحراوية.

وامتدت المسافة نحو 89 كم حتى معسكر التخييم بمنطقة (جو)، وقطعها الفائز بالمركز الأول بزمن 3.11.38، وحل في المركز الثاني الإسباني جوزيف بيتال بزمن 3.14.49، فيما حل في المركز الثالث جولن زيجارو بزمن 3.15.56 ‪.

‪وشهد السباق منافسة حامية بين المتسابقين الذين عبروا الجبال والكثبان الرملية والمنعطفات عبر دراجاتهم الهوائية في جو مليء بالإثارة والحماس.

ويستكمل المتسابقون المرحلة الثانية التي تعتبر أطول مرحلة بالسباق بطول 109 كيلومترات، تأخذ المتنافسين عبر المناظر والتضاريس الخلّابة التي تتميز بها حائل، ولم يتمّ من قبل عبورها على متن درّاجة هوائية، حيث يخوض المشاركون مغامرة رياضية.

ويقام السباق في دورته الخامسة عشرة لسباق الدراجات الهوائية بحائل في الفترة ما بين 29 يناير و 1 فبراير على أربع مراحل بطول 366 كم وسط سلسلة جبال أجا وذلك ضمن فعاليات موسم حائل 2019م وبمشاركة 150 دراجاً من مختلف دول العالم.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
12:44 AM

بالصور.. الإسبان يتصدرون المرحلة الأولى لسباق "تيتان حائل"

ضمن فعاليات "موسم حائل" وبمشاركة 150 دراجاً

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خالد خليل - الرياض
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ضمن فعاليات موسم حائل انطلق السباق العالمي للدراجات الصحراوية تيتان، وتصدر الإسباني "أوسكار بيجور" المرحلة الأولى من البطولة للدراجات الصحراوية.

وامتدت المسافة نحو 89 كم حتى معسكر التخييم بمنطقة (جو)، وقطعها الفائز بالمركز الأول بزمن 3.11.38، وحل في المركز الثاني الإسباني جوزيف بيتال بزمن 3.14.49، فيما حل في المركز الثالث جولن زيجارو بزمن 3.15.56 ‪.

‪وشهد السباق منافسة حامية بين المتسابقين الذين عبروا الجبال والكثبان الرملية والمنعطفات عبر دراجاتهم الهوائية في جو مليء بالإثارة والحماس.

ويستكمل المتسابقون المرحلة الثانية التي تعتبر أطول مرحلة بالسباق بطول 109 كيلومترات، تأخذ المتنافسين عبر المناظر والتضاريس الخلّابة التي تتميز بها حائل، ولم يتمّ من قبل عبورها على متن درّاجة هوائية، حيث يخوض المشاركون مغامرة رياضية.

ويقام السباق في دورته الخامسة عشرة لسباق الدراجات الهوائية بحائل في الفترة ما بين 29 يناير و 1 فبراير على أربع مراحل بطول 366 كم وسط سلسلة جبال أجا وذلك ضمن فعاليات موسم حائل 2019م وبمشاركة 150 دراجاً من مختلف دول العالم.

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