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الكويت تبدأ باستقبال المسافرين المحصنين غير الكويتيين

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. إضافة إلى فحص "بي.سي. آر"

بدأت دولة الكويت، اليوم، باستقبال المسافرين المحصنين غير الكويتيين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الكويتي.

واشترط مجلس الوزراء الكويتي للسماح للمحصنين غير الكويتيين بدخول البلاد بعد الحصول على جرعتي لقاح كورونا (كوفيد-19) المعتمدة في الكويت والمنتجة من شركات: فايزر وأسترازينكا-أكسفورد وموديرنا أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة جونسون آند جونسون، إضافة إلى إجراء فحصي (بي.سي. آر) الأول منهما قبل الوصول إلى الكويت بـ 72 ساعة، يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا من تاريخ الفحص إلى وقت القبول على الرحلة، وعدم ظهور أي أعراض على المسافر، مثل الرشح والعطاس وارتفاع في درجة الحرارة والكحة، أما الفحص الآخر فسيكون خلال فترة الحجر المنزلي الممتدة لسبعة أيام بعد الوصول.

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الكويت تبدأ باستقبال المسافرين المحصنين غير الكويتيين
سبق

بدأت دولة الكويت، اليوم، باستقبال المسافرين المحصنين غير الكويتيين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الكويتي.

واشترط مجلس الوزراء الكويتي للسماح للمحصنين غير الكويتيين بدخول البلاد بعد الحصول على جرعتي لقاح كورونا (كوفيد-19) المعتمدة في الكويت والمنتجة من شركات: فايزر وأسترازينكا-أكسفورد وموديرنا أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة جونسون آند جونسون، إضافة إلى إجراء فحصي (بي.سي. آر) الأول منهما قبل الوصول إلى الكويت بـ 72 ساعة، يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا من تاريخ الفحص إلى وقت القبول على الرحلة، وعدم ظهور أي أعراض على المسافر، مثل الرشح والعطاس وارتفاع في درجة الحرارة والكحة، أما الفحص الآخر فسيكون خلال فترة الحجر المنزلي الممتدة لسبعة أيام بعد الوصول.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
01:15 PM

الكويت تبدأ باستقبال المسافرين المحصنين غير الكويتيين

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. إضافة إلى فحص "بي.سي. آر"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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بدأت دولة الكويت، اليوم، باستقبال المسافرين المحصنين غير الكويتيين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الكويتي.

واشترط مجلس الوزراء الكويتي للسماح للمحصنين غير الكويتيين بدخول البلاد بعد الحصول على جرعتي لقاح كورونا (كوفيد-19) المعتمدة في الكويت والمنتجة من شركات: فايزر وأسترازينكا-أكسفورد وموديرنا أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة جونسون آند جونسون، إضافة إلى إجراء فحصي (بي.سي. آر) الأول منهما قبل الوصول إلى الكويت بـ 72 ساعة، يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا من تاريخ الفحص إلى وقت القبول على الرحلة، وعدم ظهور أي أعراض على المسافر، مثل الرشح والعطاس وارتفاع في درجة الحرارة والكحة، أما الفحص الآخر فسيكون خلال فترة الحجر المنزلي الممتدة لسبعة أيام بعد الوصول.

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